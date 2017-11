Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tanovićeva Nikogaršnja zemlja je leta 2002 prejela oskarja za najboljši tujejezični film. Foto: SFC Dodaj v

Evropska nagrada za producenta Čedomirja Kolarja

Tudi producent Bese in letošnjega Foxtrota

21. november 2017 ob 15:00

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Evropska filmska akademija (EFA) nagrado na področju koprodukcijskega sodelovanja, Prix Eurimages, podeljuje filmskemu producentu Čedomirju Kolarju. Med filmi, pri katerih je sodeloval, najdemo med drugim Nikogaršnjo zemljo, za katero je Danis Tanović prejel oskarja.

Nagrado podeljujejo od leta 2007, da bi opozorili na odločilen pomen koprodukcijskega sodelovanja v evropski filmski industriji. Nagrajencu jo bodo izročili na slovesni podelitvi evropskih filmskih nagrad, ki bo 9. decembra v Berlinu.

Kolar se je rodil na Reki, trenutno pa živi Franciji. Iz filmske produkcije je diplomiral v Beogradu, odtlej pa se je kot producent podpisal pod več kot 30 filmov avtorjev z vsega sveta. Na področju filmske produkcije deluje več kot tri desetletja.

Sodeloval je tudi pri filmu makedonskega režiserja Milča Mančevskega Pred dežjem, ki si je prislužil nominacijo za tujejezičnega oskarja, ter pri filmu Danisa Tanovića Nikogaršnja zemlja, ki je oskarja prejel leta 2002.

S Tanovičem tudi Pekel in Dobro urejeni mrtveci

S Tanovićem in producentom Marcom Baschetom je leta 2003 v Parizu odprl producentsko hišo A.S.A.P., v kateri sta leta 2005 nastala Tanovićev Pekel in film Dobro urejeni mrtveci režiserja Benjamina Filipovića. Sledilo jim je še več drugih, med drugim Zvoki peska režiserke Marion Hänsel, Tanovićeva Triaža in Besa srbskega režiserja Srđana Karanovića. Letos je v A.S.A.P. nastal film Foxtrot režiserja Samuela Maoza. Kolar je bil med letoma 2004 in 2014 tudi član odbora Evropske filmske akademije.

M. K.