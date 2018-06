Filmska recenzija: Grace Jones

Lepo, pravzaprav spoštljivo posvetilo dami

22. junij 2018 ob 18:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Kratek opis Grace Jones, da gre za glamurozno popkulturno ikono, je najbrž precej prazen označevalec, in verjetno se je podobna ideja podila po glavi režiserki Sophie Fiennes, ko se je lotila svojega dokumentarca o tej androgini divi, eni zadnjih preživelih iz generacije ekstravagantnih umetnikov Warhola in Bowieja.

Avtorica je filmsko gradivo nabirala pet let, kronološko pa zajema približno zadnjih deset let življenja in dela Grace Jones – pričakovano nas popelje v zakulisje ustvarjanja, a hkrati filmski organizem ves čas spodnaša naša pričakovanja. Sophie Fiennes jo zasleduje po turnejah in ob ustvarjalnih seansah s sodelavci v glasbenih studiih in po hotelskih sobah, vmes pa tudi na njenih družinskih srečanjih s sorodniki na Jamajki.

Pri tem uporablja tehniko cinéma vérité oziroma pristop, ki ga goji observacijski dokumentarec. Najbolj zanimivo pa je, da bolj ko lušči make-up z obraza Grace Jones, in ob njej je tudi v zelo intimnih trenutkih, bolj ostaja Grace Jones skrivnost. To je lahko kritika ali pohvala filma, odvisno od perspektive.

Spoštujemo lahko tudi avtorsko konceptualno odločitev, da se film v celoti izogne arhivskim posnetkom in pričevanjem sodobnikov, kar bi dokumentarec približalo bolj klasičnemu in tradicionalno utečenemu pristopu; morda je avtorica računala na to, da je že sama karizmatična pojavnost Grace Jones dovolj, da prikliče v spomin tudi druge komponente njene bogate kariere, denimo nekaj odmevnih, čeprav formalno stranskih filmskih vlog.

Končni vtis filma je tako nekakšno podaljšano druženje z divo, ki gledalcu ponudi privilegiran zasebni sedež ob njej, hkrati pa z aure, ki obdaja ekscentrično glasbenico, sname komaj kakšno tančico. Lepo, pravzaprav spoštljivo posvetilo dami, ki se ne trudi skrivati svojih let, a obenem ohranja animalični magnetizem, ki jo je postavil na popkulturni Parnas.

Gorazd Trušnovec iz oddaje Gremo v kino na 3. programu Radia Slovenija (ARS)