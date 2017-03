Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ekipa raziskovalcev naleti v vesolju na organizem pokaže neverjetno burno rast in sposobnost učenja. Foto: Con film d.o.o./Kolosej Liki v filmu so popolnoma ploščati in zamenljivi. Foto: Con film d.o.o./Kolosej Po intrigantnem začetku se vse skupaj sprevrže v preprosto in predvidljivo izštevanko. Foto: Con film d.o.o./Kolosej Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Filmska recenzija: Sledi življenja

Agresiven boj za preživetje sredi neskončnega vesolja

26. marec 2017 ob 19:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ekipa raziskovalcev na mednarodni vesoljski postaji prestreže sondo, ki se z Marsa vrača z različnimi vzorci. Analiza pokaže, da je med njimi tudi neznan enocelični organizem, ki ga posadka znanstvenikov na splošno navdušenje obudi v življenje.

Toda organizem pokaže neverjetno burno rast in sposobnost učenja, bivanje na vesoljski postaji pa se hitro sprevrže v agresiven boj za preživetje.

Po nekem simpatičnem naključju v ljubljanskem multipleksu pred projekcijo filma Sledi življenja predvajajo napovednik za novo nadaljevanje sage Osmi potnik. Simpatičnem, saj je ves film pravzaprav zgolj nenavdihnjena, generična kopija zasluženo kultnega izvirnika Ridleya Scotta iz leta 1979. Filmska tehnologija je v partnerstvu z industrijo posebnih učinkov odtlej napredovala do te mere, da so filmi z vesoljsko tematiko resnično vizualno privlačni in prepričljivi, in brez težav uprizorijo kozmos kot prostor neštetih nevarnosti. Eden od vrhuncev v tem pogledu je bila nedvomno Cuarónova Gravitacija (2013), ki je takisto ena od referenc za vizualni stil Sledi življenja, poleg Carpenterjevega Stvora (1982), na katerega deloma namigne v vsebinskem smislu.

Pod vodenje celovečerca se je podpisal režiser švedskega porekla Daniel Espinosa, ki se je s preteklimi naslovi razvil v veščega avtorja žanrskih del, sicer pa stoji za njim kreativni tandem, zaslužen za presenetljivo lansko uspešnico o antisuperjunaku Deadpool. Kljub potencialu se zdi, da so vsi pristali na rutinsko povprečnost: liki v filmu so popolnoma ploščati in zamenljivi, še Jake Gyllenhaal, ki ima vsekakor dober smisel za izbiro kakovostnih projektov, se zdi izgubljen. Po intrigantnem začetku se vse skupaj sprevrže v preprosto in predvidljivo izštevanko, v kateri je še najbolj zanimiva pošastna hiperinteligenca vesoljskega lignja.

Ob tveganju preinterpretacije bi lahko izpostavili dva tipa branja filma Sledi življenja. Prvo je politično, pri katerem lahko v fabuli vidimo borbo sicer multikulturne posadke proti tujcu, monstrumu, vsiljivcu, oziroma proti zunanjemu sovražniku, ki so ga v bistvu ustvarili sami. Drugo branje je teološko oziroma eksistencialno in se navezuje na vprašanje o temeljni naravi in obstoju življenja. Pri tem je med drugem omenjeno tudi, da gre za prikaz čiste življenjske sile onkraj dobrega in zlega, hkrati pa smo priče darvinističnemu boju za preživetje. Glede na nihilistični zaključek filma morda celo je nekaj na tem ...

Gorazd Trušnovec, iz oddaje Gremo v kino na 3. programu Radia Slovenija (ARS).

NAPOVEDNIK FILMA:



ODDAJA GREMO V KINO: