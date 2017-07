Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Demogorgon je seveda neizrekljiva pošast iz vzporedne resničnosti, ki terorizira mladoletne junake Netflixove serije Stranger Things, ki se je izkazala za enega največjih hitov zadnjega leta. Na fotografiji niti ni kaka uradna maskota, ampak samo zelo navdušen oboževalec v preobleki. Foto: AP Prvi festivalski dan je studio pričel s predstavitvijo vohunske komedije Kingsman: The Golden Circle, ki sta jo v San Diegu zastopala Colin Firth in Halle Berry. Foto: Reuters Zombiji so ena od večnih rdečih niti Comic-Cona, predvsem po zaslugi priljubljenosti serije Živi mrtveci. Foto: AP Norišnica otvoritvenega dneva Comic-Cona. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Demogorgoni, Batmani in zombiji preplavili Comic-Con

Romarsko središče za ljubitelje stripov, znanstvene fantastike, fantazije, ...

21. julij 2017 ob 18:43

San Diego - MMC RTV SLO/Reuters

Po San Diegu se v teh dneh zombiji iz Živih mrtvecev umikajo zmajem iz Westerosa, humanoidni roboti iz Westworlda pa srečujejo grozljive Demogorgone iz serije Stranger Things. Napočil je namreč čas za tradicionalni Comic-Con.

Štiridnevne konvencije "nerdovskih" in popkulturnih navdušencev, znana kot Comic-Con, so letos največji filmski studii veliko manj kot v prejšnjih letih izkoristili za predstavljanje napovedanih blockbusterjev in novih epizod filmskih franšiz. Namesto tega se prireditev tokrat bolj osredotoča na projekte, ki so neposredno povezani z najrazličnejšimi bazami oboževalcev na Comic-Conu.

San Diego se je v četrtek za štiri dni spremenil predvsem v meko za ponudnike televizijskih serij, ki že imajo množico fanatičnih sledilcev (in še čisto svežih nominacij za emmyje), a jih je še treba navdušiti za nove sezone.

Barometer sprememb v popkulturi

Konvencija, na katero se povprečno zgrne vsaj sto tisoč udeležencev, je v zadnjih letih postala dragoceno orodje za Hollywood, ko je treba zbuditi zanimanje za kar koli pač prodajajo v prihajajočih mesecih. Kaj se je torej spremenilo? Na letošnji ediciji bodo namreč nove filme predstavili samo trije veliki studii - Fox, Warner in Disney - in en nov prišlek (Netflix kot ponudnik igranih celovečercev), kar je drastično manj kot v preteklosti. Še pred petimi leti se je denimo v zvezi s konvencijo govorilo samo o superjunakih in njihovih filmih.

Večno rivalstvo: Marvel proti DC Comics

Studio Warner Bros. velike upe polaga v svojo predstavitev novega Iztrebljevalca (Blade Runner 2049), prihajajo pa tudi ekipe srhljivke Ready Player One in pa seveda odred junakov stripov DC Comics, ki jih Warner ekranizira. Na drugi strani jim konkurirajo Marvelovi superjunaki pod okriljem Disneya.

"Studii polagajo več teže na kvaliteto kot na kvantiteto," optimistično napoveduje Darren Franich, ki o prireditvi poroča za Entertainment Weekly. "Predstavili bodo manj filmov, ampak za tiste, ki prihajajo, je na kocki veliko. Če se dobro odrežejo na Comic-Conu, to pomeni, da se bo dalo zgenerirati zanimanje zanje."

Prvi festivalski dan je studio pričel s predstavitvijo vohunske komedije Kingsman: The Golden Circle, ki sta jo v San Diegu zastopala Colin Firth in Halle Berry. "Res dobiš občutek, da je Comic-Con popolnoma v domeni oboževalcev," je komentiral Firth. "Nabrž nisem bil še v nobenem okolju, kjer bi ljubezen do materiala imela tako zelo pomembno vlogo."

Mitska Dvorana H

Prav gorečnost oboževalcev je leta 2012 prepričala organizatorje, da so prvič v zgodovini vrata oblegane Dvorane H, najprestižnejše lokacije na konvenciji, prvič odprli tudi za TV-serije. Takrat so bili izbranci fantazijska saga Igra prestolov, zombijada Živi mrtveci in "piflarska" humoristična nanizanka Veliki pokovci. Pred tem je bil avditorij, v katerega se lahko zgnete 6500 slušateljev, tradicionalno rezerviran za hollywoodske zvezdnike prve kategorije. Oboževalci ponavadi prespijo pred vhodom, da si zagotovijo svoj sedež na predstavitvah.

In prav v dvorani H se bodo v soboto oboževalcem predstavili mladi zvezdniki Netflixove senzacije Stranger Things - sicer skoraj okroglo leto dni po tem, ko je nadaljevanka "predvsem po zaslugi strasti oboževalcev", kot se je izrazil producent Shawn Levy, postala takšna senzacija. "Comic-Con je takšno vrelišče strastnih oboževalcev, da se nam zdi naravno okolje za franšizo Stranger Things."

Ni več dovolj, da v San Diego pripelješ samo zvezdnike

Studii si izmišljajo vedno nove "interaktivne" pristope k promociji: Warner Bros. letos predstavlja izkušnjo virtualne resničnosti, ki napoveduje Iztrebljevalca, HBO-jevci so zgradili futurističen tematski park Westworlda, Netflix pa bo nočne more hranil s kuliso "Narobe sveta" (Upside Down), grozljive vzporedne resničnosti iz Stranger Things.

"Kar velik podvig je, da prideš na Comic-Con ter vložiš svoj čas in denar v to skrajno intenzivno okolje," se zaveda Levy. "Oboževalce bi radi nagradili z nečim posebnim."

