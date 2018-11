Frances Ann "Fran" Lebowitz je ameriška pisateljica in kolumnistka, znana po svojem lakoničnem smislu za humor in komentarjih družbe s perspektive Newyorčanke. Mnogi jo vidijo kot novodobni odgovor na dovtipe Dorothy Parker. Foto: Reuters Dodaj v

Fran Lebowitz

(1950)

19. november 2018 ob 19:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Seveda razumem, da se zdi mnogim ljudem kajenje sporno. To je njihova pravica. Jaz sem zadnja oseba, verjemite, ki bi kritizirala negodovanje nad stvarmi. Meni se zdi ogromno - pravzaprav večina - stvari spornih. Razžaljenost je naravna posledica tega, da si zapustil svoje domovanje. Ne maram vodice po britju, odraslih na kotalkah, otrok, ki govorijo francosko in ljudi, ki so nenaravno zagoreli. Vsekakor pa ne hodim okrog in spreminjam zakonodaje ali postavljam znakov. V zasebnem življenju se takim ljudem izogibam; v javnosti imajo seveda vso svobodo. Doma ostajam, kolikor je le mogoče, kar bi morali početi tudi oni. Ko je res nujno stopiti iz hiše, pa morajo biti pripravljeni, tako kot sem jaz pripravljena, na shajanje z neprijetnimi osebnimi navadami drugih. To pomeni "javno".

Ana Jurc