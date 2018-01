Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Louis-Ferdinand Céline je zaradi svojih inovacij v stilu eden najpomembnejših pisateljev 20. stoiletja, a v Franciji zaradi kolaboracije z nacisti po 2. svetrovni vojni ni bil v milosti. Foto: Reuters Céline je leta 1944 pobegnil iz Francije in bil kasneje v odsotnosti obsojen zaradi kolaboracije. po letu dni za zapahi na Danskem se je čez nekaj let smel vrniti v Pariz. Foto: Reuters S pomočjo kolaboracijske vichyjevske vlade so nemške oblasti v času okupacije Francije v koncentracijska taborišča deportirale okrog 78 tisoč Judov. Foto: Reuters Dodaj v

Francoze razburil (skorajšnji) ponatis antisemitskih pamfletov velikega pisatelja

Nepotrebna cenzura ali ceneni zgodovinski vojerizem?

12. januar 2018 ob 21:05

Pariz - MMC RTV SLO

Najuglednejša francoska založniška hiša Gallimard se je uklonila pritisku ogorčene javnosti in odpovedala ponovno izdajo kontroverznih esejev, ki jih je v tridesetih letih prejšnjega stoletja napisal Goncourtov nagrajenec Louis-Ferdinand Céline.

Založba Gallimard je prejšnji teden v kulturniških krogih sprožila serijo žolčnih ugovorov, ko se je razvedelo, da nameravajo izdati več kot tisoč strani dolgo antologijo Celinovih esejev iz tridesetih let. Francoski odvetnik in "lovec na nacije" Serge Klarsfeld je zagrozil s tožbo, s katero bi skušal preprečiti izid esejev, češ da je Céline "navdahnil celo generacijo kolaborantov, ki so francoske Jude pošiljali v njihovo smrt".

V četrtek je predstavnik založbe za tiskovno agencijo AFP potrdil, da so se odpovedali načrtom za ponatis spornih del. "Projekt sem suspendiral, ker smo ocenili, da pogoji niso primerni, da bi lahko zagotovili primeren projekt, kar se tiče metodologije in zgodovine," je izjavil Antoine Gallimard.

Pri Gallimardu so pred tem namreč zatrjevali, da bodo pamflete, ki jih ni bilo v tisku že vse od leta 1945, "primerno kontekstualizirali kot izjemno nasilno pisanje, ki ga zaznamuje pisateljev antisemitizem". Njihov namen je bil, ponuditi "kritično izdajo" Francozovih protijudovskih diatrib, ki so v očeh vseh naslednjih generacij umazale ugled sicer zelo nadarjenega pisatelja, avtorja romana Potovanje na konec noči. Delo še vedno velja za enega največjih francoskih literarnih dosežkov 20. stoletja.

Louis-Ferdinand Céline je po "Dnevu D" in zavezniškem pristanku v Normandiji leta 1944 na vrat na nos zapustil Francijo; kasneje so ga v odsotnosti obsodili zaradi kolaboracije s sovražnikom. Pisaelj je celo sam pred smrtjo (leta 1961) izjavil, da noče, da bi njegovi pamfleti še kdaj izšli - kljub temu je odvetnik njegove vdove, zdaj že 105-letne Lucette Destouches, nedavno v njenem imenu podal dovoljenje za ponatis.

Podobna dilema kot pri Mojem boju

"Celinovi pamfleti sodijo v najtemnejše poglavje francoskega antisemitizma," so pri Gallimardu podčrtali za AFP. "Ampak cenzura preprečuje, da bi osvetlili njihove ideološke korenine in priteguje nezdravo radovednost." Direktor založbe sicer "razume čustva bralcev, ki bi se jim ta izdaja morda zdela šokantna, žaljiva ali zaskrbljujoča iz očitnih etičnih razlogov".

Francoska Zveza judovskih inštitucij (Crif) je že v torek javno opozarjala, da so eseji, ki so nastali med letoma 1937 in 1941, po začetku nemške okupacije Francije, "gnusno spodbujanje rasističnega in antisemitskega sovraštva". Skupina štirih vodilnih francoskih zgodovinarjev je načrt za objavo ostro napadla v tedenski reviji L'Obs, kjer so idejo za ponatis opisali kot "vojerizem v najboljšem primeru in nostalgijo v najslabšem".

Pamfletom, ki v Franciji nikoli niso bili uradno ponatisnjeni, bodo avtorske pravice potekle leta 2031. V Nemčiji bodo denimo marca ponatisnili Hitlerjev Moj boj, a nekateri zgodovinarji opozarjajo, da obstaja aogromna razlika med zgodovinskim dokumentom in literarnimi blodnjami francoskega pisatelja.

Čeprav se je večina literarnih zgodovinarjev strinjala, da bi izdaja antisemitskih besedil pod okriljem tako ugledne založbe kot je Gallimard samo legitimirala in ublažila Célinovo vlogo v drugi svetovni vojni, pa obstaja tudi nasprotno stališče. Akademik Henri Godard je opozarjal, da bi bili "nezdravo", situacijo pomesti pod preprogo, češ da so besedila že tako ali tako dostopna na spletu, le da brez primernega konteksta.

A. J.