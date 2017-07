Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! George Andrew Romero je bil ameriško-kanadski režiser in scenarist, najbolj znan po svoji seriji satiričnih grozljivk o zombijevski apokalipsi. Noč živih mrtvecev (1968) velja za začetnico popkulturnega podžanra pripovedi o živih mrtvecih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

George A. Romero

1940 - 2017

17. julij 2017 ob 21:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zombiji so bili zame vedno samo zombiji. Cigara, ki je samo cigara. Ko sem posnel Noč živih mrtvecev, so film analizirali prek meja razumnega. O zombijih so pisali, kot da predstavljajo Nixonovo "tiho večino", in podobno. Nikoli nisem razmišljal na ta način. Moje zgodbe so o ljudeh in o tem kako reagirajo, kako ne reagirajo ali pa reagirajo neumno. S prstom kažem na nas, ne pa na zombije. Z zombiji poskušam sočustvovati in jih razumeti, kolikor je le mogoče.

Ana Jurc