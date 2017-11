Gospodar prstanov prihaja še na male zaslone

Amazon konkurira HBO-ju in Disneyju

14. november 2017 ob 12:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tolkienova trilogija Gospodar prstanov, zaradi katere so pred leti navdušenci drli v kino, se vrača: tokrat na male zaslone, za kar bo poskrbel Amazon.

Da bo Tolkienova knjižna veleuspešnica dobila tudi televizijsko serijo, se je šušljalo že dalj časa, v ponedeljek pa so z Amazona sporočili, da so pridobili pravice do Tolkienovega dela in tako je prižgana zelena luč za projekt, ki bi lahko dobil tudi nadaljevanje v obliki povezanih serij (spin-off). Serija bo raziskovala zgodbe, ki bodo umeščene pred dogajanje v Bratovščini prstana, istoimenskem prvem delu filmske trilogije, ki jo je posnel Peter Jackson.

"Gospodar prstanov je kulturni fenomen, ki je osvojil domišljijo generacije oboževalcev, tako prek književnosti kot filmov," je dejala Sharon Tal Yguado, nova Amazonova vodja igrane produkcije, ki je položaj nastopila, potem ko je prejšnji prvi mož Studiev Amazon Roy Price po obtožbi spolnega nadlegovanja (obtožila ga je izvršna producentka Isa Hackett) odstopil. Kot je dejal Matt Galsor, predstavnik Tolkienovega sklada in založniške hiše HarperCollines, so pri Amazonu predstavili "izjemne ideje za predstavitev predtem še neraziskanih zgodb, ki temeljijo na Tolkienovem izvirnem pisanju."

Trilogija, Bratovščina prstana (2001), Gospodar prstanov: Stolpa (2002) in Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev (2003), je bila izjemna uspešnica, v blagajne je prinesla skoraj šest milijard dolarjev, njeni ustvarjalci pa so dobili tudi 17 oskarjev.

Boj za gledalce

Kot poroča Hollywood Reporter, je Amazon novo serijo napovedal, da bi z njo konkuriral HBO-jevi Igri prestolov in da bi okrepil svojo znamko, potem ko je več njegovi serij naletelo na slab odziv pri gledalcih. Disney je medtem napovedal, da si bo prizadeval za projekt Zvezdnih stez, na čelu katerega bo Rian Johnson, ki je režiral Poslednjega Jedija.

K. T.