Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nova serija se bo odvijala v svetu, kjer so se južne zvezne države "odcepile in ustvarile narod, ki je uzakonil suženjstvo. Postalo je celo novodobna inštitucija." Foto: Reuters Serija bo prvi projekt za Davida Benioffa in D.B. Weissa po igri prestolov, ne bo pa prišla na spored, dokler se megalomanska fantazijska uspešnica v letu 2018 ne zaključi. Foto: Reuters "O Bog, daj mi samozavest belih televizijcev, ki prideta do HBO-ja in rečeta, da hočeta pisati fantazijsko prozo o suženjstvu," je bil eden od bolj duhovitih (jeznih) tvitov na to temo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

HBO-jev adut za čas po Igri prestolov: kontroverzna serija Confederate

Že prvi kratek sinopsis je mnoge razjezil

20. julij 2017 ob 18:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Avtorja HBO-jeve orjaške fantazijsko-srednjeveške uspešnice Igra prestolov sta za kabelsko televizijo ustvarila novo serijo. V njej ni zmajev, železnega prestola ali Belih hodcev - pa je je marsikoga že zdaj strah. Sicer iz drugih razlogov.

David Benioff in Dan Weiss sta scenarista in producenta z vizijo, ki je knjižno serijo Georgea R. R. Martina prenesla na male zaslone in jo otovorila z globalno slavo. Pod okriljem iste hiše, HBO-ja, zdaj razvijata novo izvirno serijo, ki jo bosta tudi režirala: Confederate.

Suženjstvo in tretja državljanska vojna

Nadaljevanka Confederate bo postavljena v "vzporoden čas in kraj", v katerem se je južni del Združenih držav odcepil od Severa, suženjstvo pa je na Jugu še vedno dovoljeno. Serija "popisuje dogodke, ki bodo pripeljali do tretje ameriške državljanske vojne". Pri tem bo menjala različne pripovedne perspektive z obeh strani meje, od borcev za svobodo politikov in novinarjev do lovcev na sužnje in abolicionistov.

Kako ponoviti zmagovalni recept?

Confederate bo torej odločen odmik krvavih pravljic in magije Igre prestolov, kjer različne dinastije spletkarijo in se pobijajo za prevlado nad sedmimi kraljestvi na celini Westeros. Benioff in Weiss sta si Confederate sicer najprej zamislila kot celovečeren film, a ju je nato neverjeten uspeh Igre prestolov "prepričal, da nihče ne ponudi boljšega, večjega platna za pripovedovanje zgodb kot HBO".

Med izvršnimi producenti sta tudi Nichelle Spellman (Justified, Dobra žena) in Malcolm Spellman (Imperij).

Kake druge podrobnosti v zvezi z novim šovom - recimo to, kdo bo v njem igral ali kdaj prihaja na spored - še niso znane. Je pa objava časovno usklajena z začetkom konca Igre prestolov, ki se bo sklenila v naslednjem letu. Sedma sezona se je minulo nedeljo začela z rekordno gledanostjo (v tem času je menda padla celo gledanost pornografije na spletu); samo v ZDA si je prvo novo epizodo ogledalo 16,1 milijona ljudi.

Nepotrebno podpihovanje sovraštva?

Najbrž ne bo nikogar presenetila vest, da je že sama najava nove serije v ZDA dvignila precej prahu. Odzivi na družbenih omrežjih so se usuli takoj: številni komentatorji ostro obsojajo "potencialno škodljivo premiso", ki je ne gre jemati zlahka, če se zavedamo napetosti in razkolov, ki že tako ali tako obstajajo v ameriški politiki. "HBO si lahko izmisli robote in zmaje, ne znajo pa si predstavljati temnopoltih ljudi, ki ne bi bili sužnji?," precej lucidno komentira The Daily Beast.

Ob tem se je več ljudi spomnilo na nedavno ukinitev (sicer ne HBO-jeve) serije Undergoround, kritiško silno hvaljene drame o "podzemni železnici", sistemu tihotapljenja sužnjev na sever v času državljanske vojne.

Premisa "alternativne zgodovine", ki bo temeljni kamen serije, je zelo podobna mockumentarcu Kevina Willmotta, C.S.A.: The Confederate States of America (2004). Satire je tan postavljena v format dokumentarca, ki nas popelje v svet, v katerem je večina zahodne poloble zbarana v Konfederacijske države Amerike. (Amazon pa je denimo predlani ponujal serijo Man in the High Castle, adaptacijo romana Philipa K. Dicka, v katerem so države osi zla zmagale v drugi svetovni vojni.

A. J.