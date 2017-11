Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Boterova umetnost velja za tehnično eno najbolj dovršenih kiparskih umetnosti zadnjih desetletij. V njegovem opusu pa prevladuje ženska figura. Foto: AP Botero je nase sprva opozoril kot slikar, kiparstvu pa se je po prvih poskusih v šestdesetih letih intenzivneje posvetil šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Foto: EPA Boterov kip Adama in Eve iz leta 1990 so pred tremi leti na dražbi hiše Christie’s prodali za 2,57 milijona dolarjev. Foto: Reuters Dodaj v

Iz pariške galerije neopaženo odnesli Boterov kip

Primer preiskuje francoska policija

22. november 2017 ob 21:07

Pariz - MMC RTV SLO

Iz Galerije Bartoux v Parizu so sredi belega dne odnesli kipec priznanega kolumbijskega kiparja Fernanda Botera, katerega vrednost ocenjujejo na 425.000 evrov. Da zbirka ni celovita, so zaposleni v galeriji opazili šele tik pred njenim zaprtjem, nekaj podobnega pa naj bi na isti dan doletelo več galerij v mestu.

Neznanec je iz galerije na Rue du Faubourg St Honoré povsem neopaženo odnesel 57 centimetrov visok kip s figuro gole matere, ki sedeča na podstavku pestuje otroka. Delo, ki nosi naslov Materinstvo, so iz galerije ukradli na začetku meseca, kot so za portal Art Newspaper potrdili v galeriji, pa primer preiskuje policija.

Kot je razvidno s posnetka varnostne kamere, je moški 4. novembra ob 7. uri popoldne vstopil v galerijo, nekaj časa hodil po prostoru in preverjal, da ga nihče ne opazuje, nato pa dvignil 15 kilogramov težek kip, ga odložil, spet dvignil in z njim v rokah zapustil galerijo. Ker galerija ob vhodu nima varnostnih vrat, se ob roparjevem odhodu ni sprožil alarm. Po poročanju pariškega časopisa Le Figaro je bilo na isti dan v Parizu oropanih več galerij, kar je v Franciji sprožilo razpravo o ustreznosti varnostnega sistema tovrstnih galerij.

Galerija Bartoux ima po svetu 14 izpostav, med drugim tudi v Cannesu, Londonu in Singapurju. V Parizu domuje na dveh lokacijah - druga je na Elizejskih poljanah, kjer turisti radi povprašujejo po zvenečih imenih, kot so Pablo Picasso, Salvador Dalí, Francis Bacon in Damien Hirst.

Eden najslavnejših kolumbijskih umetnikov

Botero, kolumbijski kipar, prepoznaven po svojih pretirano korpulentnih figurah, velja za najbolj cenjenega in priznanega umetnika Latinske Amerike. Njegova dela je najti v večini pomembnejših zbirk sodobne umetnosti, javno plastiko pa v več prestolnicah sveta, med drugim v New Yorku in v Parizu, kjer stoji prav na Elizejskih poljanah. Botero, ki je zase nekoč dejal, da je najbolj kolumbijski med kolumbijskimi umetniki, je mednarodno likovno prizorišče nase opozoril, ko je leta 1958 osvojil prvo nagrado Kolumbijskega likovnega salona. A tedaj mu je še niso prinesla velika kiparska dela. Kiparstvu se je namreč Botero po prvih poskusih v šestdesetih zares posvetil šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. "Umetnika privlačijo določene oblike, ne da bi sam vedel, zakaj. Povsem intuitivno zavzameš določen umetniški slog in šele pozneje skušaš to odločitev racionalizirati ali jo celo opravičiti," je nekoč dejal.

Po delih tega kiparja in slikarja, ki v zadnjih letih živi in dela v Parizu, povprašujejo zbiralci in muzeji po vsem svetu. Najvišjo ceno je doslej dosegel njegov dvodelni bronast kip Adama in Eve iz leta 1990, ki so ga leta 2014 v newyorškem Christie’su prodali za 2,57 milijona dolarjev.

M. K.