Izbor filmov za tujejezičnega oskarja se krči

Znana je deveterica filmov, tako rekoč polfinalistov za tujejezičnega oskarja, ki jo bodo z januarjem oklestili na pet filmov, ki se bodo nato podali z boj za tega zlatega kipca v letu 2018.

Sprva se je v bitko za nominacijo za tujejezičnega oskarja podalo rekordnih 92 držav. Med njimi je bila tudi Slovenija s filmom Rudar režiserke Hanne Slak, ki je na 20. Festivalu slovenskega filma prejel tri nagrade vesna, vendar ga žal ni najnovejšim oskarjevskim izborom. Med državami, ki so se prvič potegovale za nominacijo, so bile Haiti s filmom Ayiti Mon Amour, Laos z grozljivko Dearest Sister in Sirija z dokumentarcem Little Gandhi, vendar se tudi nobenemu izmed teh filmov ni uspelo prebiti naprej.

Deveterico tako zdaj sestavljajo:

A Fantastic Woman (Fantastična ženska) - Čile

Felicite (Sreča) - Senegal

Foxtrot (Fokstrot) - Izrael

In the Fade (Iz nič) -Nemčija

The Insult (Žalitev) - Libanon

Loveless (Brez ljubezni) - Rusija

On Body and Soul (O telesu in duši) - Madžarska

The Square (Kvadrat) - Švedska

The Wound (Rana) - Južna Afrika

Mojster satire današnje družbe

Do danes se med vsemi navedenimi z največ nagradami ponaša Kvadrat Rubena Östlunda, ki je med drugim odnesel domov že zlato palmo iz Cannesa, na nedavni podelitvi nagrad Evropske filmske akademije je osvojil nagrado za najboljšega režiserja, najboljšega scenarista in najboljšo evropsko komedijo. Gre za satirično zgodbo o kustosu, ki ga kraja mobilnega telefona in ponesrečena oglaševalska kampanja muzejskega projekta pahneta v eksistenčno krizo. S tem filmom Östlund, ki smo je leta 2014 navduševal s filmom Višja sila, nastavlja zrcalo sodobnemu umetniškemu svetu in obenem varljivi maski skandinavskega liberalizma.



O jelenu in košuti ...

Naslednji favorit je zagotovo film O telesu in duši, ki je madžarski režiserki Ildiko Enyedi na 67. Berlinalu prinesel zlatega medveda. Na podelitvi evropskih filmskih nagrad pa so ovenčali še Alexandro Borbely za najboljšo glavno žensko vlogo. Filmska ljubezenska zgodba se dogaja v klavnici, kjer stroga nadzornica kakovosti z Aspergerjevim sindromom v osamljenem finančnem direktorju zbudi čustva, za katera je mislil, da jih je že pozabil. Danes 61-letna režiserka Ildiko Enyedi je prvič nase opozorila s filmom Moje 20. stoletje, za katerega je leta 1989 prejela zlato kamero na festivalu v Cannesu, film Magični lovec se je leta 1994 potegoval za beneškega leva.



Sodobna Rusija brez ljubezni

Ruski Brez ljubezni je bil v očeh številnih favorit za "zlato medaljo" oziroma zlato palmo letošnjega filmskega festivala v Cannesu. Film Andreja Zvjaginceva, ki ga poznamo po izjemnem filmu Leviatan, je nato prejel nagrado žirije, nekakšno "bronasto medaljo" Cannesa. Drama Brez ljubezni govori o ruskem paru sredi ločitve, ki mora najti skupni jezik, ko izgine njun 12-letni sin. Film velja za kritiko sodobne Rusije, prežete z materializmom in brezsrčnostjo, Rusijo brez ljubezni.

Med maščevanjem in čudovitostjo vseh ljudi

Med favoriti se omenja še film Fatiha Akina Iz nič, v katerem glavno vlogo odigra nemška hollywoodska zvezdnica Diane Kruger, ki so jo za upodobitev glavne protagonistke v Cannesu ovenčali z nagrado za najboljšo igralko. V filmu sledimo zgodbi Nemke Katje, ki v bombnem napadu izgubi svojega moža Kurda in njunega sina, zato se odloči za maščevanje.

Med nominiranci velja izpostaviti tudi francosko-senegalsko-belgijsko-nemško-libanonska koprodukcijo Sreča Alaina Gomisa, pravzaprav francosko-senegalskega avtorja, ki je letos prejel veliko nagrado žirije Berlinala. Po besedah Gomisa njegov film govori o tem, da smo vsi ljudje in da smo čudoviti ter se moramo imeti radi, kakršni smo.

Finalisti bodo znani čez dober mesec

Peterica nominirancev bo znana 23. januarja, zmagovalca bodo ovenčali na podelitvi oskarjev 4. marca, jubilejno 90. podelitev pa bo vodil ameriški komik Jimmy Kimmel. Na zadnji podelitvi oskarjev je kipca za tujejezični film prejel iranski režiser Asghar Farhadi za film Trgovski potnik (The Salesman), ki pa se podelitve ni udeležil. Tako se je odločil zaradi nestrinjanja z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, da se sedmim muslimanskim državam, med njimi Iranu, prepove vstop v ZDA.

