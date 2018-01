Izraelci našli zamenjavo za velikega Zubina Mehto

Izraelski filharmoniki so med najbolj cenjenimi na svetu

19. januar 2018 ob 16:23

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

Izraelski dirigent Lahav Šani bo novi glasbeni direktor Izraelskega filharmoničnega orkestra v Tel Avivu. Nasledil bo maestra Zubina Mehto, ki se bo leta 2019 upokojil, so sporočili iz orkestra.

Lahav Šani (Lahav Shani), ki je tudi pianist, je med drugim študiral v Berlinu, kjer ga je poučeval tudi Daniel Barenboim.

Devetindvajsetletni dirigent izvira iz Tel Aviva. Pri šestih letih je začel igrati klavir; dirigiral je že Dunajskim filharmonikom, Berlinski državni kapeli ter Simfoničnemu orkestru Bavarskega radia. Leta 2013 je zmagal na dirigentskem tekmovanju Gustava Mahlerja v Bambergu, z Izraelskimi filharmoniki pa je prvič sodeloval kot solist pianist, ko je bil star 16 let.

"Ta orkester je vplival na moj glasbeni razvoj že v mladi dobi," je za sporočilo orkestra dejal Lahav Šani. "Moj tesni odnos z orkestrom je kot ponavljajoča se tema mojega umetniškega življenja," je dodal. Za naslednika Zubina Mehte ga je orkester izbral z veliko večino glasov.

Gesta združevanja po drugi svetovni vojni

Izraelski filharmonični orkester so pod imenom Palestinski orkester ustanovili vrhunski judovski glasbeniki, ki so morali pred drugo svetovno vojno zapustiti svoja mesta v evropskih orkestrih. Prvi koncert so odigrali leta 1936, dirigiral jim je Arturo Toscanini. Kritika ga je takoj razglasila za "orkester solistov".

Konec nekega obdobja

Enainosemdesetletni Mehta bo glasbeno vodstvo orkestra predal leta 2019, točno 50 let po prevzemu. V Mumbaju rojeni glasbenik, ki se je formiral na Dunaju pri Hansu Swarowskem, je leta 1969 postal najprej glasbeni svetovalec Izraelskih filharmonikov, z uvedbo funkcije pa nato leta 1977 njihov prvi šef dirigent oziroma glasbeni direktor. Leta 1981 so njegov položaj povzdignili v dosmrtnega.

Z enim najboljših orkestrov na svetu je Mehta odigral več kot 3000 koncertov na vseh petih celinah. V Sloveniji sta Izraelska filharmonija in njen maestro prvič gostovala leta 2003, ko se jim je pridružila priznana slovenska mezzosopranistka Marjana Lipovšek. Drugič so izraelski glasbeniki gostovali leta 2007 na ljubljanskem poletnem festivalu z dvema zaporednima koncertoma, prvega je vodil Mehta, drugega takratni šef dirigent Slovenskih filharmonikov George Pehlivanian. Tretje gostovanje, leta 2015, je deloma zasenčil poziv Gibanja BDS - za pravice Palestincev k bojkotu koncerta, ker naj bi šlo za orkester okupacijske sile.

A. J.