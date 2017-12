Izraelski milijarder toži režiserja Beattyja zaradi neuspešnega filma

V film vložili 31 milijonov dolarjev, z vstopnicami zaslužili slabe štiri

17. december 2017 ob 18:25,

zadnji poseg: 17. december 2017 ob 18:35

Hollywoodski režiser Warren Beatty se je zaradi katastrofalno neuspešnega filma Rules don't apply (Pravila ne veljajo, 2016), znašel pred 18 milijonov dolarjev vredno tožbo izraelskega milijarderja Arnona Michana.

Še lani je izraelski poslovnež in milijarder Arnon Michan vzneseno hvalil hollywoodskega režiserja Warrena Beattyja, čigar film Rules don't Apply se je odločil sofinancirati. V intervjuju za Variety je v Izraelu rojeni finančnik takrat dejal, da ima "popolno zaupanje v filmskega mojstra". "Vsi smo vložili denar v njegov film in mu rekli, naj posname film, kakor hoče, da ga bomo pustili pri miru," je bil takrat samozavesten.

Zdaj, eno leto pozneje, ko je postalo jasno, da je bil film Rules don't Apply izredno neuspešen, saj je v kinodvoranah po svetu zaslužil vsega 3,9 milijona evrov, kar niti približno ne povrne vložka investitorjev, se je Michan odločil Beattyja tožiti za 18 milijonov evrov, da bi si povrnil vložena sredstva.

Pretekli petek je tako Michanovo podjetje Regency Entertainment na losangeleškem višjem sodišču vložilo tožbo tako proti producentskemu podjetju Beattyja kot tudi proti drugim velikim finančnim imenom filmske industrije, ki so sofinancirali film. Med njimi Rona Burkla, Terryja Semela, Steva Binga, Jeffreyja Sorosa in tudi Brett Ratnerjev RatPac Entertainment. V tožbi navajajo, da so vsi omenjeni prekršili zavezo, da bodo v primeru slabega ogleda filma Regencyju povrnili stroške.

"Nimam komentarja," je vse, kar je medijem v petek glede tožbe povedal Beatty.

Kdo bo kril stroške distribucije?

Glede na navedbe v tožbi je Regency privolil v distribucijo filma, a pod garancijo Beattyja in drugih soinvestitorjev, da bodo stroški distribucije v primeru slabe prodaje vstopnic Regencyju povrnjeni. Regency je poleg stroškov, povezanih z distribucijo filma, v samo produkcijo filma vložil še 2,5 milijona od 31,1 milijona dolarjev, kolikor je stal film.

"Obtoženi so se zavezali, da garantirajo kakršen koli izpad dohodka in da bodo Regencyju povrnili sredstva, ki jih ne bi bilo mogoče povrniti s prodajo vstopnic v določenem časovnem obdobju," je navedeno v tožbi.

Regency je obvestilo o izpadu prihodka Beattyju in preostalim investitorjem poslal 15. novembra. Za odziv in poplačilo Regencyjevih stroškov so imeli 10 dni časa, a tem niso želeli niti slišati, zato je sledila tožba.

