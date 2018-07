Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Phoenixa so nekoč že snubili, da bi vstopil v DC-jev kanon: studio mu je ponujal vlogo zlobnega Lexa Luthorja, a je na koncu ni sprejel (na koncu jo je dobil Jesse Eisenberg, ki se v njej ni ravno izkazal). Še pred tem je imel priložnost, da bi postal Marvelov Doktor Strange, a je tudi tisto vlogo zavrnil. Foto: AP Jared Leto je pred premiero odreda odpisanih v vsakem intervjuju razlagal, kako "metodološko" se je pripravljal na vlogo (soigralcem je pošiljal žive podgane, uporabljene kondome in podobno). Na koncu je imel v filmu vsega skupaj morda 15 minut pred kamero. Foto: Blitz film Vijoličasta obleka, zeleni lasje, sociopatska blaznost: to so glavne lastnosti Jokerjevega lika. Foto: AP Dodaj v

Jared Leto in Joaquin Phoenix - odslej kar dva "uradna" Jokerja

V DC-jevem filmskem vesolju odslej dva Jokerja

11. julij 2018 ob 18:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Studio Warner je po mesecih ugibanj okrog "novega Jokerja" prižgal zeleno luč za snemanje filma, ki bo pojasnil poreklo in zgodnja leta poblaznelega Batmanovega sovražnika. Klovnovskega zlikovca bo igral Joaquin Phoenix.

Filmska revija poroča, da so vse potrebne pogodbe že podpisane, da se snemanje začne že septembra v New Yorku in da mora ekipa upravljati z razmeroma skromnim proračunom v višini 55 milijonov dolarjev. Todd Phillips, ki ga najbrž poznate predvsem po Prekrokani noči, bo film režiral in zanj napisal scenarij.

Uraden datum premiere še ni napovedan, kar je v čistem nasprotju z dosedanjo prakso - veliki studii datume premier svojih vodilnih blockbusterjev zakoličijo za več let naprej. (To je poleg nizkega proračuna še eno znamenje, da novi film o Jokerju ne bo sledil pravilom klasičnih filmov o superjunakih.) The Hollywood Reporter, ki je prvi poročal o snemanju, napoveduje, da bi film lahko v kinematografe lahko prišel že na koncu leta 2019.

Tudi Jared s polno paro naprej

Ob tem je treba povedati, da v DC-jevem razširjenem filmskem vesolju Jokerja še vedno igra oskarjevec Jared Leto, ki je imel v Odredu odpisanih v resnici precej majhno (in zasmehovano) vlogo. Kot zelenolasi in potetovirani norec se bo vrnil v nadaljevanju franšize - Gotham City Sirens. In ne samo to - po neuradnih vesteh studio pripravlja tudi samostojen film o Jokerju, ki ne bo imel nobene zveze s Phoenixovim Jokerjem.

Phoenixov Joker tudi ne bo imel vpliva na to, kaj se bo z Jokerjem dogajalo v vseh nadaljnjih filmih Batmanove franšize.

Phillipsov film bo po neuradnih podatkih nastal pod okriljem nove izpostave DC Comics, s katero bo studio Warner lahko širil svoj kanon: antologijskim likom bodo ponudili samostojne zgodbe, ki ne bodo del "osrednjega filmskega vesolja", ki so ga zgradili doslej. Ti filmi bodo lahko za odtenek bolj eksperimentalni in temačnejši v tonu kot osrednje franšize.

Gothamsko podzemlje sreča scorsesejevski New York

Kot soscenarist se je projektu pridružil Scott Silver; film bo predzgodba, ki bo skušala pojasniti, kako je Joker postal zločinec. Dogajanje naj bi bilo postavljeno v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, vizualno pa naj bi bil film bližji klasični kriminalni drami kot pisani, hiperkinetični stripovski adaptaciji. Razlog za to morda tiči tudi v tem, da je producent projekta nihče drug kot Martin Scorsese. Prvi uradni sinopsis obljublja "portret moža, ki ga družba ne upošteva; to ne bo samo študija značaja, ampak tudi svarilni zgled."

Zanimiv podatek je, da stripi ne ponujajo nobene uradne, dokončne različice dogodkov, ki naj bi pripeljali do nastanka anarhističnega blazneža, ki si pravi Joker (v Batmanu leta 1989 so trdili, da je bil Joker tisti, ki je ubil starše Brucea Wayna, kar pa je takrat stripovske poznavalce silno razburilo). Nekateri oboževalci se tudi zdaj že pritožujejo, da lik Jokerja ne potrebuje zgodbe o izvoru, češ da bi ga "počlovečila", kar pa je v nasprotju z njegovim kaotičnim bistvom.

Na ramenih velikanov

Antologijska filmska upodobitev Jokerja je najprej uspela Jacku Nicholsonu (leta 1989), nato pa še Heathu Ledgerju v Vitezu teme (2008), ki je v kinematografe sicer prišel šele po igralčevi prezgodnji in tragični smrti. Poleg Jareda Leta ne smemo pozabiti, da je bil Joker tudi zlobec v filmu Lego Batman (glas mu je posojal Zach Galifianakis) in klasični televizijski lik ob Batmanu Adama Westa (igral ga je Cesar Romero).

A. J.