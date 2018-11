Stanovniška imena so predvidljiva le do neke mere ... Foto: MMC RTV SLO Najpogosteje se imena tvorijo s pripono -ec/-ka. Foto: MMC RTV SLO Pripona -jan/-janka je prav tako zelo stara. Foto: MMC RTV SLO Pripona -čan/čanka je najverjetneje nastala pod vplivom starejših pripon. Foto: MMC RTV SLO Ni povsem jasno, kdaj se iz dvobesednega niza tvori poenobesedeno stanovniško ime. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Jezikovni spletovalec: Srečata se Severnoameričan in Severni Korejec

Kdo živi na Podplatu in kdo v Puščavi?

14. november 2018 ob 06:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ste se že kdaj vprašali, kako se imenujejo prebivalci krajev, držav, mest in vasi, skozi katere potujete ali o njih berete? Z imeni, ki jih dobro poznamo ali pogosto slišimo, nimamo težav: Ljubljančan, Kranjčan, Ptujčan, Zagrebčan, Mostarčan, Madridčan, Iranec, Novozelandec, Severnoameričan, Korejec, Kenijec.

Kako pa bi imenovali prebivalce vasic, naselij in drugih (bolj ali) manj znanih krajev in mest? Tudi če imena krajev poznamo, redko razmišljamo o imenih njihovih prebivalcev. Kdo živi v Puščavi in kdo v Koprivi? So na Podplatu Podplačani? So iz Travnika Travnjani, Travčani ali Travnikarji? In kje živi Ponikovec? So prebivalci Tokia Tokijci ali Tokijčani? Kje pa živi Križanka?

Travnik, Kopriva in Puščava

V samoti živijo puščavniki, v Puščavi pa Puščavčani. V Travniku v Bosni živijo Travničani, na travniku pa so bilke in samo morda Travničani. Najdemo lahko tudi koprive, Koprivke pa živijo v Koprivi. Kraška ponikalnica lahko ponika, Ponikovka in Ponikovec pa živita v Ponikvah. Križanke morda kdaj rešujejo križanke, sicer pa živijo v Križah. Ne vemo, ali so na Podplatu "podplačani", so pa tam zagotovo Podplatčani. Ko je Haruki Murakami študiral v Tokiu, je bil Tokijčan. Na Tišini verjetno niso zmeraj v tišini, so pa tam zmeraj Tišinčani oz. narečno Tišinčarji.

Imena prebivalcev pišemo z veliko začetnico, enako velja, če pred ime prebivalca pristavite predpono ne-: Netokijčan, Nekoprčan, Neptujčan. Če je to kdaj sploh pomembno.

Pribor, ki ga potrebujemo za tvorbo imen prebivalcev

Imena prebivalcev kujemo z več priponami, omenili bomo le nekatere: -ovec (Čadovec), -ec (Avstralec), -anec (Papuanec), -jan (Američan iz Amerikjan), -ar (Brezovar), -čan (Ljubljančan), pogojno še -ež. Manj je t. i. neizpeljanih stanovniških imen oz. imen z zabrisano etimologijo (Rus, Srb, Romun).

Zanimivosti o prebivalcih

V Podpeči živijo Podpečani, v Preserju Preserci, na Gaju nad Mariborom v gaju srečujemo Gajčane, v Žerjavu pa Žerjavčane. Morda kdaj tudi žerjave. V Vremskem Britofu, kjer sezaključi soteska reke Reke, živijo Vremskobritofčani ali kar Britofčani. Z Laz v Tuhinju so Lazovci, iz drugega največjega mesta v Srbiji, Novega Sada, pa Novosadčani. Na trnjskem festivalu v Trnju srečujemo Trnjane in Trnjanke, Križevčane pa v Križevcih. Filmski direktor Werner Herzog je nekaj časa bival v svojem rojstnem mestu München, tako je bil Münchenčan. Skupina Sigur Ros pa je bila ustanovljena v Reykjaviku, njeni člani so Reykjavičani. Psi maltežani so puhasti, Maltežani pa sicer živijo na Malti. Oselčane obdajajo čudoviti hribi in doline. Turistični vodiči v Pulju vam bodo povedali znani puljski mit, da je tam Mussolini dobil najznamenitejšo klofuto, ne ve pa se, ali mu jo je prisolil Puljčan ali kdo drug. Armenci in Armenke pa se do armenskega samostana Tatev vozijo z najdaljšo gondolo na svetu. Če radi obiskujete otok Pag, ste gotovo že kdaj videli Pažane in njihov znameniti paški ples. Bangladeševci živijo na območju, prepredenem z rekami, Bangladeš pa pogosto označujejo kot deželo rek. Nagasačan se z vlakom do Tokia vozi skoraj 8 ur, saj je mesto Nagasaki od prestolnice oddaljeno približno 1200 km. Od Ciprčanov pa lahko slišite zgodbo, da je boginja ljubezni in lepote Afrodita iz morske pene na kopno stopila prav na Cipru. Kosovci so leta 2011 prvič po več kot desetih letih pozdravili koncert srbske zasedbe, ki je na Kosovu odigrala tri koncerte. Leta 1960 so Nigrci dobili samostojnost, država Niger pa je ime dobila po reki Niger. Marko Soršak - Soki je Mariborčan, ki otroke na šolah razveseljuje z glasbenimi inštrumenti, zaradi česar je za marsikoga izmed njih tudi ajd ‒ velikan, kot bobnar pa sodeluje z Ajdovci Elvis Jackson.

Vzorci

Kaj imata skupnega imeni Armenija in Alžirija? Končnico -ija za ime države in obrazilo -ec za ime prebivalca (Armenec, Alžirec). Tudi Danska in Štajerska končnici -ska premenjujeta s pripono -ec (Danec, Štajerec). Potem pa prideta Črnogorec in Anglež, prvi prinese -ec iz Črne gore, drugi pa -ež iz Anglije. Anglež bi po vzorcu -ija → -ec lahko bil Anglec, a ni.

Večbesedna imena

Da se vsako upanje sesuje, pa je dovolj, da se srečata Severni Korejec in Južnoameričan. Kljub podobni zgradbi (Severna Koreja, Južna Amerika) se prvi piše narazen, drugi pa skupaj. Tukaj si lahko pomagamo le s pravopisom, saj pojasnila za to odločitev (še) nimamo. Še nekaj primerov: Beneški Slovenec (Beneška Slovenija), Južni Korejec (Južna Koreja), Vzhodnoafričan, Južnoafričani. Prebivalca Rimskih Toplic pa sta Rimskotopličan in Rimskotopličanka ali kar Topličan (in ne Rimski Topličan).

Kam po odgovor

Oblik za imena prebivalcev ni mogoče spraviti v nekaj osnovnih vzorcev, tako kot tega ne moremo narediti z značilnostmi prebivalcev samih. Kljub obrazilom, ki jih imamo na voljo, poenotenega kalupa, pri katerem imenu države uporabiti določeno končnico, ne moremo izdelati, zato se je treba naučiti, da prebivalce Tomaja imenujemo Tomajci, ne pa Tomajčani. Pomagamo si lahko s Slovenskim pravopisom, monografijo Draga Kladnika in Draga Perka Slovenska imena držav, leksikoni Slovenska krajevna imena, Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem Pavla Zdovca in priročnikom Pavleta Merkuja Slovenska krajevna imena v Italiji. Imamo pa še izhod v sili: prebivalec Tomaja.

Andrej Salobir, R. D.