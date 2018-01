Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Keira Knightley je v nedavnem intervjuju za Variety povedala, da v poklicnem življenju nikoli ni bila žrtev spolnega nadlegovanja, obenem pa opozorila, da se to pojavlja v vseh sferah življenja. Foto: Reuters Dodaj v

Keira Knightley

(1985)

19. januar 2018 ob 15:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

"V svojem zasebnem življenju, ko sem bila v lokalih, se lahko spomnim štirih primerov manjših spolnih napadov. Mislim, da se je vsaka že bojevala s pošastmi, ne samo igralke - tudi učiteljice, odvetnice. Ne govorim o posilstvu, govorim o tem, da te nekdo zagrabi v pubu, da se tvojih prsi dotakne neznanec, da ti gre z roko pod krilo. Predolgo je bil odziv samo: 'Oh, to je normalno.' Grozljivo je, da je bil to naš odziv."

Ana Jurc