Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! James Ivory je letos pri 89 letih postal najstarejši dobitnik oskarja v tekmovalni kategoriji. Foto: Reuters Z Ismailom Merchantom (desno) sta bila štirideset let produkcijska partnerja in par v zasebnem življenju. Foto: AP Dodaj v

Korespondenca Jamesa Ivoryja del filmske zgodovine

Zbirko scenarijev, zvezkov in korespondence podaril muzeju

20. junij 2018 ob 09:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ameriški režiser, producent in scenarist James Ivory je newyorški knjižnici in muzeju Morgan podaril svojo dragoceno zbirko popisanih scenarijev, zvezkov in korespondence. Ponujajo uvid v dolgoletno filmarjevo kariero, saj predstavljajo okoliščine in proces nastanka številnih filmov, ter v zgodovino podjetja Merchant Ivory Productions (1963–2010).

"Dolgo sem skušal najti varen kraj v bližini New Yorka za vse scenarije, ki sem jih prinašal s seboj na snemalne lokacije, stran ali dve vsak dan, ki sem jih z vsemi čačkami in kracami zložene prenašal v žepih hlač," je pojasnil Ivory. "Nisem si drznil niti razmišljati o tem, da bodo nekoč pristali med papirji Alberta Einsteina in Galilea v knjižnici Morgan!" je dodal.

Ivory, ki je 7. junija dopolnil 90 let, štiri desetletja in pol sodeloval s producentom indijskih korenin Ismailom Merchantom in z v Nemčiji rojeno romanopisko Ruth Prawer Jhabvala. Znane so predvsem njihove ekranizacije literarnih del Henryja Jamesa, Edwarda Morgana Forsterja in Kazua Išigure.



Njihovo partnerstvo je dokumentirano v več kot 1500 pismih in telegramih, ki so prav tako del zbirke. Razkrivajo njihov umetniški razvoj, začetke sodelovanja in logistične podvige pri nastajanju filmov v produkciji Merchant Ivory Productions. Med korespondenco je pismo na desetih straneh, ki ga je na Ivoryja naslovila Ruth Prawer Jhabvala, v njem pa je komentirala nastajanje filma Shakespeare Wallah (1965). Ivory ga je po navedbah muzeja označil za "najpomembnejše pismo, ki mu ga je kdaj napisala o njunem scenarističnem sodelovanju".

Med dokumenti je tudi popisan roman Andreja Acimana, po katerem je napisal scenarij za film Pokliči me po svojem imenu v režiji Luce Guadagnina. Prav ta film, v katerem so nekateri iskali vzporednice z njegovo intimno navezo s producentom Merchantom, je Ivoryju letos kot najstarejšemu v zgodovini prinesel oskarja za scenarij ter tudi nagrado bafta ter nagrado ameriškega scenarističnega ceha.

Del podarjene zbirke bo v knjižnici in muzeju Morgan pod naslovom A Merchant Ivory Production na ogled med 26. junijem in 28. oktobrom.

A. J.