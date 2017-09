Košarkar naj bo se predstavi tudi nemški mladini

Boris Petkovič drugič v Chemnitzu

25. september 2017 ob 11:21

Chemnitz - MMC RTV SLO

Medtem ko lahko slovenski gledalci mladinski film Košarkar naj bo že nekaj časa gledajo v slovenskih kinematografih, se bo filmska priredba knjižne uspešnice te dni premierno predstavila še nemškemu občinstvu. Zgodbo o mladem košarkarju, ki jo je na papir prelil Primož Suhadolčan, na platno pa prenesel Boris Petkovič, bodo predvajali v Chemnitzu.

Tam se je danes začel 22. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Schlingel. Režiser filma Petkovič se na festivalu, ki ga v Chemnitzu prirejajo od leta 1996, predstavlja že drugič. Lani je sodeloval s svojim filmom Utrip ljubezni, na festivalu pa sta se predstavila še dva slovenska celovečerca, in sicer Pojdi z mano Igorja Šterka in Nika Slobodana Maksimovića. Slovenski film je bil zastopan tudi v tekmovalnem programu kratkih filmov, v katerem je sodeloval igrani film Martina TurkaDobrovnovčeno popoldne, med animiranimi filmi pa Prince Ki-Ki-Do: BalonGrege Mastnaka in Zadnje kosiloMihe Šubica.



Filmsko bero, ki jo predstavlja letošnji festival, ocenjuje enajst različnih žirij, med njimi tudi otroške, vsega skupaj pa bodo podelili devetnajst nagrad v skupni vrednosti 64.000,00 evrov. Program prinaša pregled najnovejših mednarodnih produkcij na področju otroških in mladinskih filmov, v organizaciji Saškega društva za otroke in mlade v Chemnitzu. Pri organizaciji festivala sodeluje od leta 2006 tudi Saška ustanova za zasebno radiodifuzijo in nove medije. Pokrovitelj Schlingela je predsednik vlade svobodne dežele Saške, Stanislav Tillich.

Težavno prebijanje mladinskega filma

Za večjo promocijo in prepoznavnost otroškega in mladinskega filma so organizatorji festivala leta 2007 ustanovili mednarodno mladinsko tekmovanje, ki neposredno nagovarja otroke stare od 11 do 13 let. Povečanje filmske produkcije za to starost in posledično povečanje pozornosti javnosti, je z leti privedlo do upravičene zaskrbljenosti vseh, ki ustvarjajo otroške in mladinske filme, saj prav ti filmi v distribucijskem svetu težje najdejo svoje mesto.

Brez sinhronizacije

Posebnost festivala je ta, da predvajajo filma v izvirnem jeziku, kar v Nemčiji, kjer filme največkrat sinhronizirajo v nemščino, ni v navadi. Zato na festivalu opažajo, da to med mladim občinstvom vzbuja zanimanje za tuje države, kulture in jezike. Mladi udeleženci festivala se lahko udeležijo tudi številnih in različnih ustvarjalnih delavnic.

Košarkar naj bo bo v kategoriji otroškega filma na sporedu štirikrat, prvič že danes, projekcije pa se bosta udeležila tudi režiser in slovenski veleposlanik v Nemčiji, Franci But.

Film pripoveduje o mladem in nerodnem fantu Ranti, ki je tako izjemne višine, da "bi lahko žirafam kravate zavezoval". Negovo življenje se postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe Salta, povabi v košarkarsko ekipo. Za Ranto se začne razburljiva pot, polna nepredvidljivih dogodivščin, na kateri ga nenehno spremlja duhoviti prijatelj Smodlak. Film je nastal v produkciji Gustav filma in koprodukciji RTV Slovenija.

M. K.