Kritika ameriške družbe Raymonda Pettibona na ogled v New Yorku

V njegovih delih se pojavita Superman in Ronald Reagan

13. februar 2017 ob 21:29

New York - MMC RTV SLO/STA

V newyorškem Novem muzeju je na ogled razstava ameriškega umetnika Raymonda Pettibona, ki zaobjema več kot 700 risb, nastalih od 60. let minulega stoletja do danes, pa tudi številni fazini, knjige in videi.

Risbe s katerimi na svoj način že več kot tri desetletja beleži ameriško zgodovino, mitologijo in kulturo je Raymon Pettibon prepletel z zgodovinsko refleksijo, čustvi, poetičnimi domislicami in glasno kritiko. Od 60. let je ustvaril že na tisoče risb, v katerih združuje podobo in besedilo, ter instalacij, ki so bile razstavljene v galerijah in muzejih po vsem svetu.

Pettibon že vse od začetka kariere v svoja dela vključuje like iz filmov in literature, stripov in televizije. Njegov vizualni univerzum naseljujejo duhovi iz zadnjega stoletja ameriške zgodovine, med njimi so liki, kot so Charles Manson, Superman in Ronald Reagan. Njegova dela zaznamujejo ekspresivne barve, linije in geste.

Fraze, ki dajo misliti

Prav ročno napisane fraze dajejo njegovim risbam piko na i, a besede in slike so mnogokrat izven logične sinhronizacije. Nekateri teksti se zdijo, kod da bi bili vzeti iz filmskih scenarijev, drugi iz klasične literature, tretji pa delujejo kot prazno govoričenje. Celostno gledano Pettibonova umetnost zbode, daje maničen, kričav občutek in redko ponudi enostavno rešitev, so zapisali pri spletnem The New York Times.

Ostra politična kritika pa je eno Pettibonovih najbolj zanimivih področij, njegove tarče pa znajo biti zelo specifične, saj se loti tako "zakajenih" hipijev kot ameriške vojne v Iraku. Njegova dela so polna liricizma, nostalgije in humorja ter prikazujejo ameriško kulturo, kot jo je umetnik doživljal v zadnjih 60 letih.

Prejel nagrado grafičnega bienala v Ljubljani

Rodil se je leta 1957 v mestu Tuscon v Arizoni, odraščal pa v južni Kaliforniji. Študiral je ekonomijo in nekaj časa poučeval matematiko, nato pa se je odločil, da se bo posvetil umetnosti. Širše občinstvo ga je najprej spoznalo kot avtorja ovitkov zgoščenk zasedb, kot so Black Flag, Minutemen ali Sonic Youth.

V New Yorku živeči umetnik je svoje delo predstavil na številnih samostojnih razstavah ter sodeloval na več pomembnih skupinskih predstavitvah. Med drugim je sodeloval na bienalu v Benetkah leta 1997 in 2003. Leta 2003 je prejel veliko nagrado 25. mednarodnega grafičnega bienala v Ljubljani. Žirija mu je nagrado namenila za dotedanje delo in prispevek k bienalu, kjer se je Pettibon predstavil s knjigo Plots on loan / Parcele na posodo, ki vsebuje njegove litografije in besedila.

Razstava v New Yorku bo na ogled do 9. aprila.

G. K.