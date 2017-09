Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! JSKD na tradicionalni podelitvi nagrajuje kulturno udejstvovanje v slovenskih osnovnih šolah. Foto: JSKD Kulturna šola leta v kategoriji velikih šol je postala OŠ Janka Modra iz Dola pri Ljubljani. Foto: JSKD Dodaj v

Kulturna šola leta je OŠ Franceta Prešerna iz Maribora

Na podelitvi kakšnih 300 otrok in njihovih mentorjev

22. september 2017 ob 16:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na slovesnosti v OŠ Louisa Adamiča Grosuplje so razglasili 70 osnovnih šol, ki so si letos prislužile naziv kulturna šola leta. Najboljša med njimi je postala OŠ Franceta Prešerna iz Maribora.

V kategoriji velikih šol je kulturna šola leta postala OŠ Janka Modra iz Dola pri Ljubljani, v kategoriji srednje velikih šol je najboljša OŠ Griže, kulturna šola leta v kategoriji male in podružnične šole pa OŠ Anice Černejeve Makole.

S posebnimi področnimi priznanji so nagradili tudi šole, ki posebej izstopajo na posameznih kulturnih področjih. Za izredne dosežke na področju zborovske dejavnosti je nagrajena OŠ Planina pri Sevnici, priznanje za dosežke na področju gledališke dejavnosti gre OŠ Franja Malgaja Šentjur, priznanje za dosežke na področju lutkovne dejavnosti OŠ Gustava Šiliha Laporje, za dosežke na področju folklorne dejavnosti pa OŠ Prežihovega Voranca Maribor.

Za izredne dosežke na področju sodobnega plesa so nagradili OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, priznanje za dosežke na področju filma in videa na OŠ Center Novo mesto, priznanje za dosežke na likovnem področju na OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, priznanje za dosežke na literarnem področju pa na OŠ Frana Roša Celje.

Tri posebna priznanja je komisija namenila za izjemne dosežke na področju izobraževanja mentorjev OŠ Brežice, za dosežke na področju varovanja kulturne dediščine in izobraževanja mentorjev OŠ Lava iz Celja ter priznanje za celovit pristop h kulturnemu dogajanju ljubljanski OŠ Vide Pregarc.

Za kulturno dejavnost na osnovnih šolah

JSKD s projektom Kulturna šola in razglasitvijo najboljših šol prepoznava najbolj kakovostne dosežke osnovnih šol na področju kulturnih dejavnosti ter širšo javnost seznanja s primeri dobre prakse. Prireditve se je je udeležila približno 300 otrok in njihovih mentorjev iz različnih slovenskih osnovnih šol ter nekateri župani krajev nominiranih šol, prisotna pa je bila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.

M. K.