Liffe: Poletje

Ruski enfant terrible predstavlja drobec rockerske scene v Leningradu v 80. letih

13. november 2018 ob 15:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sovjetski roker mora v človeku iskati nekaj svetlega, pravi nadzornica besedil v rokerskem klubu v Leningradu konec 80. let. Serebrenikovo Poletje prinaša domiseln vpogled v rokersko sceno, ki skuša krmariti med politično korektnostjo in bojem za boljše življenje, vzporedno pa se, ravno nasprotno od divjanja na odru, skorajda nemo odvije ljubezenska zgodba.

Ruski enfant terrible Kiril Serebrenikov je v Poletju spretno zgnetel in s humorjem ter magičnimi prebliski začinil kopico absurdov, s katerimi so se spopadali glasni in uporniški rokerji v Sovjetski zvezi v 80. letih, vzporedno pa odvil nežno melanholično ljubezensko zgodb, ki jemlje sapo vpletenim.

Črnobela mojstrovina ruskega oporečnika, ki je že več kot 13 mesecev v hišnem priporu, sodijo mu zaradi suma goljufije, nas popelje v Leningrad v zgodnja 80. leta prejšnjega stoletja. Nostalgično-romantična zgodba temelji na biografskih drobcih Viktorja Coja (Tsoia), izjemno talentiranega glasbenika, soustanovitelja kultne skupine Kino, ki je zatresla sovjetsko rockersko sceno, in spominih Natalije Naumenko, ene od protagonistk v filmu. Coj še danes velja za enega ključnih glasbenikov 80. let, pionirja ruskega rocka. Njegova življenjska pot se je tragično končala pri komaj 28, ko je umrl v prometni nesreči, ki naj bi ji botrovala velika utrujenost, zaradi katere je zaspal za volanom. Gre za čas, ko so si mladi sovjetski rockerji, polni želje po kričanju svojih želja, sanj, jeze in hrepenenj, podajali in preprodajali albume Davida Bowieja, Billyja Idola, Louja Reeda, Velvet Underground in drugih glasbenikov, ki z Zahoda pošiljajo zanje tako nujno potreben kisik. Kavč v stanovanju ni potreben, nov album pa. V družbi vre, prvi obrisi tektonski sprememb so že na obzorju, a je to še vedno čas, ko režim bdi na slehernikom. Vse je nadzorovano. Tudi rock scena.

Mladi Viktor in njegov glasbeni sodelavec se sredi bleščečega vročega poletnega dne odpravita na plažo, kjer Mike, gonilna sila skupine Zooster, ene najbolj uveljavljenih skupin, ki nastopajo v rock klubu, in prijatelji uživajo brezskrbno poletje. Nimajo denarja, imajo pa čas, entuziazem in sanje in v poletni vročici se zdi, da je vse možno. Nadebudneža sta prišla, da predstavita svoje ustvarjanje in pronicljivemu Miku je takoj jasno, da ima pred seboj velik talent. Takoj, ko vidi, kako se Viktor pogovarja z njegovo ženo in muzo Natalijo, pa mu je jasno tudi, da sta si všeč. Toda glasbeni jezik je tisti, ki prevlada in začne se obdobje intenzivnega ustvarjanja in druženja, v katerega je režiser z ironijo in humorjem vpletel tudi vrsto družbenih in eksistencialnih tem, ki so krojile vsakdan Sovjetov.

Tako je njihov rock klub dejansko gledališče, kjer pa ni ne duha ne sluha o kričečem občinstvu, ki divja pod odrom, kar bi bila sicer pričakovana podoba rock-punkovskega kluba. Tudi videz glasbenikov je daleč od podobe Bowieja ali Idola, še več, še naslednjo stopnjo domnevnega komformizma predstavlja dejstvo, da na oder pridejo le tisti, ki prestanejo strog pregled besedil, ki ga izvaja vladna uslužbenka. Država da razume rockerje, ne želi, da nastopajo v podhodu, temveč v klubu, ker je tako prav. Ruski rocker mora v človeku videti nekaj svetlega, polaga na srce nadebudnim glasbenikom, ki si utirajo pot na sceno. In seveda občinstvo mora vzorno sedeti na stolih in bognedaj, da se pojavi kakšen transparent ali preživahno premikanje glave, medtem ko se na odru pevec dere "Smet sem, smet sem." Je pač čisto v skladu s cenzuro. Nerazumljene zaradi njihovih krikov po svobodi, ki se napaja z idejami na drugi strani železne zavese, sodržavljani rockerje kategorično zmerjajo z izdajalci, toda to jih ne ustavi.

Ko Nataša možu pove, da si želi poljubiti Viktorja, jo ta pogleda in brez trohice oklevanja ali očitanja vpraša. "Ali potrebuješ moje pisno dovoljenje ali žig?" Bo to začetek katastrofe ali edini način, da ohrani svoj zakon? Vsak po svoje ujeti med hrepenjenje, ljubezen in zvestobo, ne samo zakoncev, temveč tudi prijateljev, iščejo pravo pot. In jo tudi najdejo, a zato plačajo svojo ceno. Kaj bo treščilo ob skale realnosti: izjemno plodno glasbeno sodelovanje ali ljubezen? Njihovi notranji boji, ki se na platnu največkrat odražajo zgolj z mimiko, pod veščo režiserjevo roko naravno in nevpadljivo sovpadejo z burnim zunanjim dogajanjem.

Vlogo filmskega Coj, ki za razliko od resničnega, ki je bil zelo uporniški, vseskozi ostaja malce na distanci, je sramežljiv, a hkrati odločen, predvsem pa osredotočen na glasbo (Mike je njegov mentor), je izvrstno odigral nemško-korejski igralec Teo Yoo, ki se je za vlogo med drugim fonetično naučil ruščino. Kot je povedal v enen od intervjujev, je bil prvi dan snemanja, predtem je prešel dolg proces avdicije, pod velikim pritiskom. Okoli njega je bilo namreč 450 Rusov, ki so imeli vsak svojo podobo, kako bi moral zgledati filmski Coj.

Ključni del filma je glasba, zvrstijo se številne pesmi skupine Kino ter drugih rockerskih zasedb in nobeno presenečenje ni, da je na festivalu v Cannesu, kjer je tekmoval za zlato palmo, film prejel nagrado za glasbo. Magični vložki, ki ob prvem pojavu udarijo kot strela z jasnega, skozi naslednje ponovitve tvorijo spet svojo zgodbo "To se ni zgodilo," ki daje spet svojo, ironično dimenzijo filmu.

Serebrenikov je film začel snemati julija 2017, a so ga potem konec avgusta aretirali in od tedaj je v hišnem priporu. Kakšna ironija, saj je snemal film o svobodi. Kljub temu je uspel film zmontirati, ne da bi kršil pravila, med drugim so mu omejili dostop do spleta. Nekaj neposnetih prizorov so posneli brez njega, a s pomočjo njegovih navodil. Film so sicer nekateri akterji resnične zgodbe o Tsoiu in rockerski sceni kritizirali, češ da je v njem polno laži, kritiki in gledalci pa so ga sprejeli precej topleje.

Ocena: 5-, piše: Ksenja Tratnik

