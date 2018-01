Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Občina je predlani nameravala delno sanirati novomeški dokaj zapostavljeni Narodni dom. Po neuspešnem poskusu, da bi preselila tam gostujoče likovnike, se je obrnila na sodišče. To je tožbi zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnin decembra lani ugodilo. Foto: ZVKDS/Jovo Grobovšek Na občini želijo sanacijo začeti spomladi. Foto: ZVKDS/Jovo Grobovšek Sorodne novice Sodišče pritrdilo novomeški občini, vendar likovniki ne želijo zapustiti Narodnega doma Dodaj v

Likovniki v novomeškem Narodnem domu ostali brez vode in elektrike

Občina: K prisili se bomo zatekli le, če ne bomo dosegli dogovora

23. januar 2018 ob 14:00

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Likovniki, ki zaradi bojazni, da bodo za vedno ob prostore, vztrajajo v prostorih Narodnega doma v Novem mestu, so ostali brez elektrike in vode. Novomeška občina, ki se pripravlja na sanacijo stavbe, napoveduje, da se bo k prisili pri njihovi izselitvi pred delno sanacijo stavbe zatekla le, če ne bodo dosegli dogovora.

Po besedah Sebastjana Šeremeta, predstavnika likovnikov, ki so svoje prostore našli v Narodnem domu, je občina prejšnji teden stavbi zaprla vodo, danes pa so jim odklopili še elektriko. To, da so ostali brez vode in gretja, jih sicer od njihovega vztrajanja ne bo odvrnilo, pravi. Bolj se bojijo, da se ne bi kaj pripetilo enemu od slikarjev, ki celo, ker nima drugje, prebiva v enem od ateljejev Narodnega doma. Zimska zmrzal lahko razžene tudi tamkajšnjo vodovodno napeljavo, je opozoril.

Kot smo poročali, je sodišče ugodilo tožbi novomeške občine za izpraznitev in izročitev nepremične Narodnega doma. Občina se je na sodišče obrnila po neuspešnem poskusu, da v želji po sanaciji hudo dotrajane stavbe iz te preseli gostujoče likovnike. Po pravnomočnosti sodbe pa likovnike skrbi, da bodo za vedno ostali brez prostorov.

Ustvarjalci odgovarjajo z umetnostjo

V Narodnem domu trenutno deluje približno 20 ustvarjalcev, ki bodo občini odgovorili z umetnostjo. Skupaj namreč pripravljajo pregledno razstavo tam do zdaj ustvarjenih likovnih del, ki jo bodo odprli na slovenski kulturni praznik, 8. februarja. Pri vztrajanju v Narodnem domu se sicer Avtonomna kulturna cona (AKC) Sokolc sklicuje na ustni dogovor s prejšnjim občinskim vodstvom. AKC Sokolc je pri njenem vztrajanju v ponedeljek podprla stranka Levica.

Po sanaciji objekt predviden le dnevnemu delovanju

Z novomeške občine sporočajo, da bi morali likovniki AKC Sokolc v skladu s pravnomočno sodbo Narodni dom izprazniti že decembra, omenjena sodba pa Mestni občini Novo mesto ne nalaga plačevanja stroškov, ki nastajajo s protipravno uporabo prostorov.

Po sanaciji bodo objekt namenili zgolj dnevnemu delovanju, glede stanovanjskega problema omenjenega slikarja so odgovorili, da stanovanjsko problematiko rešujejo z drugimi ukrepi, kot so občinska neprofitna stanovanja ali stanovanja republiškega stanovanjskega sklada. V reševanje stanovanjske problematike so pripravljeni vključiti tudi druge ustrezne ustanove, dodajajo.

Na občini si želijo, da bi bil prenovljen Narodni dom namenjen najširšemu krogu novomeških društev in posameznikov, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, zdajšnji uporabniki pa bodo imeli v okviru zakonskih določil možnost, da pod enakimi pogoji pridobijo pravico do uporabe prostorov.

"Več kot 200 novomeških društev si prizadeva za delovanje svojih društev, kandidirajo za razpoložljive prostore, pridobivajo sredstva za svoje programe ipd. Tudi AKC Sokolc ima možnost, da sodeluje v teh procesih," so zapisali na občini.

Kulturni spomenik državnega pomena

Na občini, kjer imajo za omenjeno sanacijo pripravljenih 125.000 evrov občinskega denarja, bi radi sanacijo začeli spomladi. Novomeški Narodni dom, prvi tak na Slovenskem, katerega temeljni kamen so vzidali leta 1873, sicer več desetletij in brez pravega namena propada. Več občinskih vodstev je obljubilo njegovo prenovo, območni zavod za varstvo kulturne dediščine je izdelal konservatorski program, predlani pa je zastal poskus delne stavbne sanacije. Stavba je kulturni spomenik državnega pomena s simbolnim pomenom za novomeško in slovensko zgodovino.

