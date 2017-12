Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 11 glasov Ocenite to novico! Igralec JDP-ja Predrag Ejdus je živa gledališka legenda. Foto: MMC RTV SLO Ljubosumno ga varujemo, čeprav je Jugoslavija bolj ali manj izbrisana. Vztrajamo pri imenu gledališča, in v tej luči razumem tudi to gostovanje in prizadevanje uprave, da ohrani tesne stike gledališči v regiji. Predrag Ejdus, igralec o ohranjanju imena "jugoslovansko" Igralka Jelisaveta Seka Sablić je izvrstna gledališka igralka, ki se je spomnimo tudi iz številnih filmov in nadaljevank. Foto: MMC RTV SLO Oboževala sem ga. Takoj me je očaral. To je resnični velikan. Odprl je številne nove strani v gledališču, bil je pravi čarovnik. Spominjam se ga z nežnostjo in velikim občudovanjem." Jelisaveta Seka Sablić, igralka, o Tomažu Pandurju

"Ljubosumno varujemo ime Jugoslovansko dramsko pozorište"

Igralca Predrag Ejdus in Jelisaveta Seka Sablić v NaGlasu!

23. december 2017 ob 07:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jugoslovensko dramsko pozorište, na kratko JDP, iz Beograda je za gledališko občinstvo na tem območju sopomenka za kakovost. To potrjuje tudi njegovo nedavno gostovanje v Ljubljani z razprodano predstavo Kaj je resnica?.

"Vedno se veselim prihoda v Slovenijo, ker vem, da je tukajšnje občinstvo čudovito, da ima rado gledališče in da ga razume. Pa tudi s kolegi izmenjamo izkušnje. To je vendarle še vedno en prostor," pravi igralec JDP-ja Predrag Ejdus.

Jugoslovansko dramsko pozorište - JDP - je točno pred 70 leti v Beogradu ustanovil Slovenec Bojan Stupica, o katerem njegovi igralci še vedno govorijo v presežnikih. Reportažo o gostovanju Beograjčanov v Ljubljani si oglejte spodaj. Nova oddaja NaGlas! bo na sporedu v soboto, 30. decembra, ob 12.40 na TVS1.



Tudi priljubljena igralka Jelisaveta Seka Sablić je v Ljubljano rada prihajala še v času skupne države, pa tudi zdaj. "Vedno smo z veseljem prihajali, tudi takrat je bila to za nas vendarle Evropa. Vsi smo radi prišli v Ljubljano".

Jugoslovansko gledališče ustanovil Slovenec

JDP je pred 70 leti ustanovil znani režiser in dramaturg, Slovenec Bojan Stupica, ki je po drugi svetovni vojni zbral najboljše igralce iz vse države. "Za jugoslovansko in srbsko gledališče je naredil zelo veliko, zato bo za vedno zapisan kot eden od starost gledališč na območju," pravi Ejdus. Gledališče ves čas ohranja visoko raven, pa tudi ime - jugoslovansko. –"Ljubosumno ga varujemo, čeprav je Jugoslavija bolj ali manj izbrisana. Vztrajamo pri imenu gledališča, in v tej luči razumem tudi to gostovanje in prizadevanje uprave, da ohrani tesne stike gledališči v regiji."

"Vedno, ko pridejo Beograjčani, naletimo na isti odziv: na moč tega gledališča v našem prostoru in neko zapuščino v skupnem jugoslovanskem prostoru," pravi Jernej Pristov iz SNG Drame.

"Tomaž Pandur je bil čarovnik"

Priljubljena igralka Jelisaveta Seka Sablić se z nostalgijo spominja sodelovanja z režiserjem Tomažem Pandurjem. "Oboževala sem ga. Takoj me je očaral. To je resnični velikan. Odprl je številne nove strani v gledališču, bil je pravi čarovnik. Spominjam se ga z nežnostjo in velikim občudovanjem."

Ljubljanska Drama in JDP bosta nadaljevala sodelovanje tudi v prihodnjem letu, ko bodo Ljubljančani v Beogradu uprizorili predstavo Hlapci.

VIDEO NaGlas!: Challe Salle

S. B. L., Sanja Prelević naglas@rtvslo.si