Londončani se morajo odpovedati pravljičnemu mostu čez Temzo

Novi londonski župan je ocenil, da bi bila naložba prevelika

29. april 2017 ob 19:44

London - MMC RTV SLO

Londonski župan Sadiq Khan je dokončno preklical sporni načrt za gradnjo "zelenega" mostu čez reko Temzo. Umaknil je namreč finančno jamstvo, ki je bilo pogoj za začetek gradbenih del.

V pismu, ki ga je Khan naslovil na trust Garden Bridge, dobrodelno organizacijo na čelu dolgo odlaganega projekta, je svojo odločitev pojasnil s tem, da tudi po treh letih dogovarjanj niso dobili potrebnih dovoljenj za gradnjo ali zbrali dovolj prostovoljnih prispevkov.

Županova odločitev je tako zadnji žebelj v krsti (pre)dolge sage z mostom, ki so ga goreče zagovarjale številne britanske medijske osebnosti (denimo igralka Joanna Lumley, Boris Johnson in George Osborne). Jezni kritiki so v projektu videli nazoren primer neumestne razsipnosti.

Župan noče tvegati davkoplačevalskega denarja

Gradbeno dovoljenje za most, za katerega je načrte izrisal arhitekt Thomas Heatherwick, poteče decembra, kar pomeni, da tako rekoč ni več časa, da bi projekt izpeljali, poroča britanski The Guardian. "Primanjkljaj sredstev je trenutno 70 milijonov funtov in ne zdi se zelo verjetno, da bi trustu lahko uspelo zbrati toliko prispevkov od zasebnih donatorjev," je komentiral Khan. "Preprosto nisem pripravljen tvegati položaja, v katerem bi bili prisiljeni vskočiti davkoplačevalci, ki bi morali prispevati ogromne vsote, da bi se projekt lahko dokončal."

Načrti za most namreč predvidevajo, da bi stroške delovanja in vzdrževanja strukture krilo mesto, če trust potrebnega denarja ne bi mogel priskrbeti z zbiralnimi akcijami. Khan tako ne more osebno preklicati dovoljenja za gradnjo, a je z umikom zagotovila kritja stroškov bolj ali manj zagotovil, da je gradnja padla v vodo.

Pravljični gozdiček nad reko

Predlog za most čez reko Temzo, na katerem bi raslo 270 dreves in več tisoč drugih rastlin, si je zamislila Joanna Lumley, ki je dobila podporo Khanovega predhodnika Borisa Johnsona in predsednika zgornjega doma v parlamentu Georgea Osborna, ki je za projekt namenil 60 milijonov funtov javnih sredstev.

Preostanek denarja bi morale donirati različne korporacije. Zaradi nasprotovanja lokalne skupnosti je bilo treba začetek del večkrat odložiti, zato so stroški samo še rasli. Khan je zdaj naročil izdelavo poročila, ki bi ugotovilo, ali most še vedno predstavlja načrtno naložbo za javna sredstva.

Zasebniki niso razvezali mošnjičkov

Dokument, ki je izšel na začetku letošnjega leta, je ugotovil, da bi se bilo gradnji najpametneje odpovedati. Po novih ocenah bi vse skupaj namreč stalo vsaj 200 milijonov funtov. 37,4 milijona funtov je bilo že porabljenega, pa se gradnja seveda še ni niti začela. Prav tako v mošnjiček zasebnih donatorjev nihče ni prispeval že od avgusta lani.

Khan je ostro obsodil načrt trusta, ki se je nameraval gradnje lotiti, še preden jim je uspelo zbrati vsa zasebna sredstva, ki bi jih potrebovali. To bi namreč kaj lahko pomenilo, da bi Londončani dobili napol dokončan most, ki bi ga bilo nato treba podreti ali pa dokončati iz davkoplačevalskega denarja.

A. J.