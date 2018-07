Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Letos poleti je Ang Lee v Budimpešti snemal svoj novi celovečerec Gemini Man (zato je bil v madžarski prestolnici Will Smith), prav tako pa je bila prestolnica v tem času kulisa za novi film iz franšize o Terminatorju. Foto: Reuters Ulice New Yorka, ki so jih poustvarili v madžarskem studiu Korda. Foto: MMC RTV SLO/Ksenja Tratnik Dodaj v

Madžarska ohranja primat za Hollywood najzanimivejše vzhodnoevropske snemalne lokacije

20. julij 2018 ob 16:47

Budimpešta - MMC RTV SLO

Morda ste na Instagramu videli Willa Smitha, kako na slavnem Széchenyjevem verižnem mostu čez Donavo izvaja najnovejši viralni "izziv". Smith je le eden izmed eminentnih filmarjev in igralcev, ki so poleti v Budimpešti.

Madžarska je svoje filmske olajšave s 25 dvignila na 30 odstotkov, da bi tako ohranila primat med vzhodnoevropskimi državami, ki jih hollywoodske filmske ekipe vse pogosteje izbirajo za svoje snemalne lokacije. Ukrep, ki ga je že potrdila Evropska komisija, bo trajal vsaj do leta 2024 in pride v poštev za vse filme, posnete na Madžarskem.

V resnici je Madžarska leta 2004 postala ena izmed prvih vzhodnoevropskih držav, ki so uvedle "filmske" olajšave v obliki povračila dela stroškov produkcije. Skušali so namreč stopiti v korak s Češko, ki je takrat najuspešneje privabljala hollywoodske ekipe (v praškem studiu Barrandov so denimo posneli Kronike iz Narnije).



Strategija se je obnesla: promet filmskih ekip se je delno preusmeril k našim vzhodnim sosedom; Steven Spielberg je tam denimo posnel Munich, srhljivko o umoru izraelskih atletov na olimpijskih igrah leta 1972.

Večina držav v Vzhodni Evropi je posvojila češki model 20-odstotne olajšave, poroča The Hollywood Reporter; Estonija je edina, ki Madžarski parira s 30-odstotno postavko. Poljaki so po drugi plati edini, ki eksperimentirajo z malce drugačnim modelom: nimajo nobenih davčnih olajšav, imajo pa zato dobro založen sklad, iz katerega financirajo domače in mednarodne produkcije.

Kako pa pri nas?

Državni zbor (DZ) je leta 2016 uzakonil povračilo četrtine stroškov produkcije za snemanje tujih filmov v Sloveniji. Povračilo se nanaša na povračilo stroškov, ki nastanejo v Sloveniji.

Glavni razlog za povišano davčno olajšavo na Madžarskem je "želja po ohranitvi vodilnega položaja in konkurenčnosti v evropski filmski industriji", kot se je v pogovoru za omenjeno revijo izrazil pooblaščenec za film Andy Vajna. "Madžarska sledi vzoru dežel, ki so v zadnjem času dvignile davčne olajšave, da bi tako ohranila vodilni položaj na trgu filmske produkcije v Evropi."

Prav Vajna ima v resnici veliko vlogo pri vzponu madžarske produkcije. Rodil se je na Madžarskem, a potem leta 1956 emigriral v ZDA. Ko se je vrnil v domovino, ga je leta 2011 vlada imenovala za vladnega odposlanca za filmsko industrijo in njegova naloga je priprava in izvedba strategije razvoja tega področja.

Letos poleti je Ang Lee v Budimpešti snemal svoj novi celovečerec Gemini Man (zato se je v madžarski prestolnici mudil Will Smith), prav tako pa je bila prestolnica v tem času kulisa za novi film iz franšize o Terminatorju.

A. J.