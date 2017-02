Mojstrovine ekspresionista Egona Schieleja na ogled v dunajski Albertini

Ekspresivnost, nemir, tesnoba, seksualnost, ljubezen in smrt

23. februar 2017 ob 16:46

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Velika razstava, ki združuje 160 stvaritev avstrijskega slikarja Egona Schieleja med letoma 1910 in 1917, je na ogled v dunajskem muzeju Albertina. Bogat opus legendarnega začetnika ekspresionizma zaznamujejo ekspresivnost, nemir, tesnoba, seksualnost, ljubezen in smrt.

Na razstavi, ki je uvod v oznamovanje 100. obletnice umetnikove smrti prihodnje leto, so predstavljene številne risbe, gvaši, akvareli, knjige, fotografije in plakat, ki ga je Schiele zasnoval za 49. razstavo dunajskega društva Secesija. Ravnatelj Albertine Klaus Albrecht Schroeder je na novinarski konferenci pojasnil, da v muzeju hranijo okoli 180 del avstrijskega ekspresionističnega mojstra Egona Schieleja (1890-1918) iz vseh obdobij umetnikovega ustvarjanja, 13 knjižnih ilustracij, pisma in fotografije ter nekaj osebnih predmetov.

Muzejski fundus je predstavljal osnovo za razstavo, ki so jo dopolnili še s približno 20 deli iz drugih avstrijskih in svetovnih zbirk, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Tematsko je razstava razdeljena na 15 sklopov, ki dokumentirajo slikarjev umetniški razvoj ter vlogo njegovih prijateljev, umetniških kolegov in modelov. Med slednjimi je bila tudi njegova večletna sopotnica Wally Neuzil, ki jo je pozneje zapustil zaradi mlajše sosede in poznejše žene Edith Harm.

Od vpliva secesije do ekspresionističnega sloga

V zgodnjem obdobju ustvarjanja je bil Schiele pod vplivom secesije in Gustava Klimta, ki je bil tudi njegov prijatelj in mentor, ter Oskarja Kokoschke. Že okoli leta 1910 je nato razvil svoj lastni, prepoznavni umetniški izraz v ekspresionističnem slogu. Na njegovih platnih so začela dominirati gola, bolna in deformirana telesa z močno izraženo seksualno energijo, s čimer je rušil moralne družbene konvencije na začetku 20. stoletja.

Nekonvencionalno je bilo tudi njegovo življenje, kar je izzvalo jezo tedanjih konservativnih krogov. Zaradi erotičnih risb so ga obtožili širjenja pornografije in pohujševanja mladoletnih, zato je 25 dni preživel v zaporu. Tam je ustvaril kar 120 del, ki jih prevevata tesnoba in žalost.

Mladi Schiele se je s 16 leti vpisal na dunajsko likovno akademijo, a jo je po dveh letih zapustil ter z vrstniki ustanovil skupino Nova umetnost. Vrhunec umetniškega priznanja je doživel na 49. razstavi dunajske Secesije leta 1918. Njegov vzornik Klimt je umrl le nekaj tednov pred njenim odprtjem, nekaj mesecev zatem pa je umrl tudi Schiele, star 28 let. Kljub kratkemu življenju je ustvaril približno 330 oljnih slik ter več kot 2500 risb.

Razstava bo na ogled do 18. junija.

G. K.