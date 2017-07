Mujica in Chomsky na popotovanju s hroščem posnela dokumentarec

"Modreci s severa se združijo z modreci z juga"

19. julij 2017 ob 18:31

Montevideo - MMC RTV SLO

Nekdanji urugvajski predsednik José Mujica ter vplivni ameriški jezikoslovec in politični aktivist Noam Chomsky sta se lotila skupnega podviga, in sicer snemanja dokumentarnega filma, ki bi ga po zdaj znanih informacijah lahko napovedali tudi kot film ceste.

Oba protagonista filma sta v že kar častitljivih letih – José Mujica jih šteje 82, Noam Chomsky pa 88 –, vendar sta se kljub temu lotila snemanja dokumentarca na skupnem potovanju z Volkswagnovim modrim hroščem iz leta 1987, ki je v lasti Mujice. V času predsedovanja je Urugvajec slovel tudi po tem, da se je prevažal naokoli s tem skromnim vozilom. Tudi nasploh živi v skromni hiši z ženo Lucio, s katero nimata otrok in se ukvarjata z vzgojo krizantem, z njima pa živi še trinoga psička Manuela.

O dokumentarcu je za zdaj zelo malo znanega, predstavnik za stike z javnostmi produkcijske hiše, ki ga je posnela, je dejal le: "Vodilni motiv filma je združitev modrecev s severa z modreci z juga," poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Karizmatični in nasploh neobičajni predsednik

Sicer pa je v Montevideu rojeni José Mujica nekdanji gverilski borec, pozneje je bil kmetijski minister, na čelu Urugvaja pa je bil med letoma 2010 in 2015. Znan je bil kot "najskromnejši predsednik na svetu", saj je kar 90 odstotkov svoje predsedniške plače daroval v dobrodelne namene, in sicer najpogosteje za pomoč revnim in v podporo malim podjetjem.

Po končanju mandata je Mujica državo pustil v dobrem gospodarskem stanju, šestodstotna brezposelnost je bila takrat najnižja v zgodovini države, njegovo predsedovanje so zaznamovale tudi številne spremembe na socialnem področju. Sprejel je za mnoge sporne zakone o uzakonitvi splava in istospolnih porok ter o legalizaciji marihuane, izrazil je pripravljenost, da Urugvaj sprejme šest zapornikov iz Guantanama, širokih rok pa so sprejeli tudi sirske begunce.

Raziskovalec delovanja množičnih medijev in goreč zagovornik človekovih pravic

V Philadelphii rojeni oče modernega jezikoslovja, filozof in politični aktivist Noam Chomsky je bolj kot znanstvenik prepoznaven kot neizprosen kritik politike ZDA. Sam se deklarira za libertarnega socialista in anarhista, pogosto se oglaša s kritiko sodobnega kapitalizma.

Med najpomembnejša dela Chomskega spadajo Skladenjske strukture (1957), Logična struktura jezikoslovne teorije (1975), Jezik in odgovornost (1979), Ameriška moč in novi mandarini (1969), Nujne iluzije ... (1989), Vojna razredov (1996), Dobiček med ljudmi: neoliberalizem in globalni red (1998) in Nova generacija označuje pot ... (2001). Je stalni gost najrazličnejših univerz po svetu, leta 2005 so ga gostili tudi v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Sicer pa sta se tako Mujica kot Chomsky v tem tednu udeležila konference v urugvajski prestolnici Montevideo, naslovljene Izzivi vzpostavitve solidarnostih demokracij.

P. G.