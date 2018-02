Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Na sejmu ARCOmadrid bodo predstavljena tako najzgodnejša originalna dela Laibach Kunsta kot tudi izbor najnovejših stvaritev. (Na sliki: Laibach Kunst, Enigma Revolucije, 1982-2010, mešana tehnika in olje na platnu, 125 x 145 cm.) Foto: Center in galerija P74 Dodaj v

Na ARCOmadrid tudi Jože Barši in Laibach Kunst

Galerija P74 se predstavlja še v Rotterdamu in New Yorku

21. februar 2018 ob 10:46

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Na mednarodnem sejmu sodobne umetnosti ARCOmadrid, enem ključnih mednarodnih sejmov sodobne umetnosti, ki v španski prestolnici danes odpira vrata, se z deli Jožeta Baršija in Laibach Kunsta predstavlja tudi Galerija P74 iz Ljubljane.

Produkcijo Jožeta Baršija španskemu občinstvu predstavljajo s konceptualnimi deli, ki za svoje izhodišče uporabljajo jezik in filozofska besedila. Poleg teh bo na ogled tudi delo There are many answers to the question why to grow vegetables ..., s katerim je umetnik sodeloval na Beneškem bienalu leta 1997.

Laibach Kunst – od najzgodnejših del do najnovejše produkcije

Med deli Laibach Kunsta galerija na ogled postavlja najzgodnejša originalna dela, ob teh pa tudi izbor najnovejših del. Gre za največjo sejemsko predstavitev Laibach Kunsta doslej.

ARCOmadrid, eden ključnih mednarodnih sejmov sodobne umetnost, bo potekal do 25. februarja. Galerija P74 se bo februarja in marca predstavila tudi v Rotterdamu in New Yorku, in sicer z OM produkcijo in P.A.R.A.S.I.T.E. Muzej sodobne umetnosti.

Uradnega odprtja največjega evropskega sejma po številu obiskovalcev, ki predstavlja dela historične avantgarde, moderne umetnosti in klasike sodobne umetnosti, se bosta udeležila tudi španski kralj in kraljica, Filip VI. in Letizia.

M. K.