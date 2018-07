Na bregovih reke Nil odkrili 4.500 let staro lončarsko delavnico

V obdobju starega kraljestva je "cvetela" gradnja piramid

21. julij 2018 ob 15:57

Kairo - MMC RTV SLO

Egiptovski arheologi so na jugu države blizu mesta Asuan odkrili 4.500 let staro lončarsko delavnico, ki nudi unikaten vpogled v vsakdanje življenje tistega časa. Med najdenimi predmeti je tudi tisočletja staro kamnito lončarsko kolo.

Arheologi so na lončarsko delavnico naleteli med opravljanjem arheoloških del pri templju Kom Ombo na bregovih Nila, je poročala francoska tiskovna agencija (AFP). Delavnica naj bi bila zgrajena v času četrte staroegipčanske dinastije, torej med letoma 2613 in 2494 pred našim štetjem, v istem času, kot so bile zgrajene slavne piramide v Gizi. Prav obdobje egipčanskega starega kraljestva v 3. tisočletju pr. n. št. je bil čas, ko je gradnja piramid naravnost cvetela.

"Gre za redko odkritje, ki osvetljuje dnevno življenje, industrijske dejavnosti in razvoj umetnosti v starem Egiptu," je v izjavi za javnost povedal Mostafa Waziri, generalni sekretar ministrstva za kulturno dediščino. Dodal je, da odkritje kaže na "izboljšanje in prilagoditev" orodja skozi čas, kar je bil človekov odgovor "na zahteve vsakodnevnega življenja".

Odprli velikanski aleksandrijski sarkofag

Ta teden so pri Aleksandriji arheologi odprli tudi velik sarkofag iz črnega granita, ki je datiran v čas pred kakšnimi 2.000 leti, je še pripomnil Waziri in dodal, da je odkritje sarkofaga na začetku meseca sprožilo številna ugibanja in namigovanja, komu bi lahko pripadal, tako v lokalnih kot mednarodnih medijih.

A po odprtju sarkofaga so našli zgolj skeletne ostanke in deževnico, tako da so bile vse špekulacije, da gre morda za kakšnega pomembnega vladarja, zatrte v kali. Sarkofag, ki tehta okoli 30 ton, je najverjetneje pripadal premožni družini, ki je živela v času Ptolemajskega kraljestva, je še pojasnil Waziri. Prve analize so pokazale, da so skeletni ostanki pripadali trem vojščakom, bodo pa v želji, da bi izvedeli čim več, restavracijske postopke nadaljevali.



Egipt se v zadnjem času s promoviranjem arheoloških najdb trudi znova oživiti turistično privlačnost dežele, ki je zamrla po političnih nemirih in ljudski vstaji leta 2011.

