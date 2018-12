Juliette Binoche je nastopila v več kot 70 filmih in bila prva evropska igralka, ki je bila nagrajena na filmskih festivalih v Berlinu, Benetkah in Cannesu. Foto: EPA Dodaj v

Na čelu žirije Berlinala tokrat Juliette Binoche

Festival bo potekal med 7. in 17. februarjem

11. december 2018 ob 17:33

Berlin - MMC RTV SLO, STA

"Veselim se tega posebnega zmenka s celotno žirijo in bom svojo nalogo prevzela z velikim veseljem in skrbnostjo," je ob novici, da prevzema predsedovanje glavni žiriji 69. Berlinala, dejala francoska igralka Juliette Binoche.

Predsednik Berlinala Dieter Kosslick je oskarjevko opisal kot eno najbolj profiliranih igralk na svetu. Juliette Binoche ima za seboj impresivno igralsko kariero, ki obsega več kot 70 filmskih vlog. V zgodovino filma se je zapisala kot prva evropska igralka, ki je bila nagrajena na filmskih festivalih v Berlinu, Benetkah in Cannesu.

Njena igralska kariera se razteza od vloge v filmski priredbi romana Milana Kundere Neznosna lahkost bivanja Philipa Kaufmana, s katero ji je uspel mednarodni preboj, prek tekmovalca Berlinala Camille Claudel 1915 režiserja Bruna Dumonta do najnovejših filmov High Life režiserke Claire Denis in Dvojna življenja Olivierja Assayasa. Oskarja pa ji je leta 1997 prinesla vloga Hane v Angleškem pacientu Anthonyja Minghelle. V Cannesu je kot najboljša igralka slavila leta 2010 v vlogi filma Abbasa Kiarostamija Overjena kopija.

Na Berlinalu so jo nazadnje videli v Nihče si ne želi noči režiserke Isabel Coixet. Letošnji Berlinale, ki spada ob Benetkah in Cannesu v sam vrh tovrstnih prireditev na svetu, bo potekal med 7. in 17. februarjem.

M. K.