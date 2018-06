Na dražbo gre Mozartov rokopis za Figarovo svatbo, ki razkriva njegov umetniški proces

Ponudili bodo dva rokopisa zbirke francoske investicijske družbe Aristophil

19. junij 2018 ob 13:03

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Jutri bo na dražbi v Parizu novega lastnika iskal rokopis Wolfganga Amadeusa Mozarta iz leta 1786, točneje notni zapis, osnutek zadnjega dejanja komične opere v štirih dejanjih Figarova svatba.

Pri dražbeni hiši Ader Nordmann so ocenili, da bi rokopis iz Mozartovega bistvenega ustvarjalnega obdobja lahko prodali za pol milijona evrov.

Ponovni premislek zadnjega dejanja opere

Štiri strani rokopisa so pomembne, ker "razkrivajo Mozarta pri delu, ko se je mučil pri ponovnem premišljanju zadnjega dejanja opere," je pojasnil strokovnjak za Mozartovo delo Thierry Bodin. Gre namreč za notni zapis Scene z Rondojem.

Glasbo je sprva napisal kot recitativ, ki bi ga zapela Figarova zaročenka Suzana, potem pa si je premislil in ga predelal v legendarno arijo Deh vieni non tardar.

Fragment serenade mladosti

Osnutek bodo prodajali v paru s še enim skladateljevim rokopisom – fragmentom serenade mladosti, ki jo je v Salzburgu rojeni skladatelj napisal pri 17 letih. Po Bodinovih navedbah jo je ob zaključku sinovega študija verjetno naročil salzburški kancler, ki je prijateljeval z družino Mozart. Za ta rokopis pričakujejo, da bodo iztržili med 120.000 in 150.000 evri.

Družba ob 850 milijonov evrov

Rokopisa sta del zbirke francoske investicijske družbe Aristophil, ki so jo pred tremi leti zaprli. Njeni vlagatelji so bili ob tem prikrajšani za 850 milijonov evrov. Francosko sodišče je takrat od družbe zaseglo 130.000 rokopisov in drugih zgodovinskih dokumentov in nekatere med njimi že prodalo.

Mozart velja za največjega glasbenega umetnika druge polovice 18. stoletja – pisati, brati, računati in igrati klavir se je začel učiti pri štirih letih in leto pozneje že napisal prve skladbe ter že kot otrok postal virtuoz na klavirju in violini.

N. Š.