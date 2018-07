Na Grossmannu slavila baskovska mračna pravljica o hudiču

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Film Errementari je dobil nagrado občinstva tudi na festivalu fantastičnega filma v San Sebastiánu, ki je v tem žanru precej relevanten. Foto: IMDb Celica Dušana Kastelica se spreminja v pravo festivalsko uspešnico. Grossmannova žirija o filmu takole: "K razmišljanju spodbujajoča, univerzalno prepoznavna parabola o uniformnosti in uporu proti njej, povedana z osupljivimi in nepozabnimi znanstvenofantastično gotskimi podobami. Celica je črnohumorno opozorilo za naš čas, moderno tako po obliki kot po vsebini." Foto: IMDb Ker vreme ni sodelovalo, je bilo nekaj sobotnih projekcij treba izpod milega neba prestaviti v dvorano. Foto: Grossmannov festival/Špela Jambriško Sorodne novice Tudi Grossmannov festival gravža in groze letos v znamenju leta 1968

S podelitvijo nagrad se je sklenil 14. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Nagrado hudi maček za najboljši celovečerec je prejela baskovska mračna pravljica Errementari režiserja Paula Urkija Alija. Žirijo sta prepričala ambicioznost filma in režiserjeva sposobnost ponuditi fantastični vizualni spektakel v omejenim času in z omejenimi sredstvi.

Žirija je ob fotografiji, scenografiji, kostumografiji in posebnih učinkih filma Errementari v obrazložitvi izpostavila tudi mlado igralko Umo Bracaglio, ki je, kot so poudarili, prispevala prepričljivo človeško dimenzijo. Errementari po njihovih navedbah spominja na delo pomembnih žanrskih režiserjev, kot so Ridley Scott (Legenda), Guillermo del Toro (Favnov labirint) in Peter Jackson (Gospodar prstanov). Film o kovaču 19. stoletja, za katerega sovaščani verjamejo, da je sklenil pogodbo s hudičem, je prejel tudi nagrado občinstva.

Po motivih baskovske ljudske pripovedke je režiser Paul Urkijo v svojem prvem celovečercu priobčil neznansko zabaven amalgam pravljice, komedije in grozljivke.

Sacha Baron Cohen sreča vampirje

Tik za zmagovalcem je na drugem mestu s posebno omembo žirije pristala norveška črna komedija Vampir Vidar, zgodba o nerodnem vampirju v iskanju ljubezni, ki jo je napisal, produciral in ob Fredriku Waldelandu sorežiral glavni igralec Thomas Aske Berg. "Bergova nalezljiva energija in občutek za ironijo nosita film in spominjata na dela britanskega komika Sache Baron Cohena (Borat, Diktator, Ali G)," je navedla žirija.

Nagrado hrupni maček za najboljši glasbeni dokumentarec je prejel nemški film Bunch of Kunst - Film o Sleaford Modsd režiserke Christine Franz. Po ocenah žirije je film simplističen, resničen, s pristno človeško emocijo ob potrpežljivem portretiranju vzpona skupine v dveh letih, kolikor je trajalo snemanje. Kljub meteorskemu uspehu sta člana skupine ostala zvesta koreninam, brez razkošnega odrskega šova, brez trikov, le dva tipa, ki dasta vse od sebe z mikrofonom, tremi zaboji piva in laptopom pri svojem nesramno surovem in neženiranem komentiranju stanja v Veliki Britaniji in drugod.

Avstralski film Cesta Mrtvih: Kronike režiserja Kiaha Roache-Turnerja je prejel nagrado slakov hudi maček za najboljši kratki film. Film si je nagrado prislužil zaradi sposobnosti, da pove kompleksno zgodbo zgolj s podobami in zvoki, brez besede dialoga.

Še eno priznanje za Celico

Nagrado melies d'argent za najboljši evropski fantastični kratki film je prejel slovenski film režiserja Dušana Kastelica z naslovom Celica. "K razmišljanju spodbujajoča, univerzalno prepoznavna parabola o uniformnosti in uporu proti njej, povedana z osupljivimi in nepozabnimi znanstvenofantastično gotskimi podobami. Celica je črnohumorno opozorilo za naš čas, moderno tako po obliki kot po vsebini," je menila žirija.

Hudega mačka za najboljše vino je prejel Rumeni muškat 2016 Vinogradništva Kovačič.

Letošnji Grossmanov festival, ki je v Ljutomeru potekal od torka, je sicer ponudil 29 celovečernih igranih filmov, deset dokumentarcev in 53 kratkih filmov iz 29 držav.

