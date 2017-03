Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Predsednica ženskega združenja Islamske skupnosti Zemzem Ela Porić meni, da so lahko muslimanke, ki nosijo rute na glavi, enako moderne kot tiste ženske, ki jih nosijo okoli vratu. Foto: BoBo Popolnoma normalno je biti muslimanska ženska v Sloveniji, v Sloveniji sem rojena, Slovenijo doživljam kot svojo državo, kot svoj prvi dom. Glede na to, da sem muslimanka, menim, da to le prispeva k večji multikulturnosti, ne samo mesta, v katerem živim, ampak celotne države. Ela Porić, Žensko združenje Zemzem Dejstvo je, da muslimanka prispeva k multikulturnosti Ljubljane in Slovenije, je prepričana Ela Porić. Foto: BoBo Lahko govorimo o nekem 'dress codu' muslimanke, ki ima v ozadju zelo močno simboliko predvsem v tem, da se bo tudi na ta način približala bogu, da bo to neki njen način izkazovanja dostojanstva, spoštovanja, iskanja duhovnega miru in je tudi konec koncev izraz ženstvenosti. Ela Porić, Žensko združenje Zemzem Umetnica, režiserka, novinarka Zemira Alajbegović Pečovnik: predmet razprav je vedno žensko telo, bodisi ko gre za zakrivanje bodisi ko gre za razkrivanje. Foto: Televizija Slovenija Zahodne ženske smo seveda lahko danes razkrite, lahko napol nage hodimo po cesti, ampak potem dobiš še narobno stran te izpostavljenosti, in sicer da je vsak delček tvojega telesa nenehno pod pogledom, popolnoma komercializiran, in da moraš biti kar močna osebnost, da se upreš temu globalnemu režimu kozmetične industrije in farmacije. Zemira Alajbegović Pečovnik, umetnica, režiserka, novinarka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Naglavna ruta ni zgolj kos blaga, ki pokriva telo, je predvsem moralni koncept"

Zemira A. Pečovnik: Različne so poti emancipacije žensk

4. marec 2017 ob 06:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odločitev o nošenju naglavne rute je bila spontana, pravi predsednica ženskega združenja Islamske skupnosti v Sloveniji Zemzem Ela Porić.

Ljubljančanka si je dobro zapomnila dan, ko se je odločila, da jo bo ruta spremljala do konca življenja. "Popolnoma normalno je biti muslimanska ženska v Sloveniji, v Sloveniji sem rojena, Slovenijo doživljam kot svojo državo, kot svoj prvi dom. Glede na to, da sem muslimanka, menim, da to le prispeva k večji multikulturnosti, ne samo mesta, v katerem živim, ampak celotne države," je dejala Ela Porić v oddaji NaGlas!.

Kako se sploh nosi naglavna ruta? Kje jo je pri nas mogoče kupiti? Kako skrbijo za videz pokrite muslimanke v Sloveniji? Odgovore na ta in druga vprašanja smo poiskali v oddaji NaGlas!, ki si jo lahko ogledate danes ob 12.40 na prvem sporedu TVS ali v 4D-arhivu MMC-ja.



Ruta je individualna odgovornost

Kljub pomenljivim pogledom in stereotipom, s katerim se pokrite muslimanke srečujejo v vsakdanjem življenju, svoje odločitve ne obžaluje. "Naglavna ruta je pravzaprav versko pravilo, ki se veže za muslimanske ženske, ko so polnoletne, se pravi spolno polnoletne, pametne, zdrave, ampak glejte, je pa predvsem individualna odgovornost," pojasnjuje Ela Porić in poudarja, da naglavna ruta kot zapoved islama ni zgolj kos blaga, ki pokriva telo, temveč je predvsem moralni koncept. "Lahko govorimo o nekem 'dress codu' muslimanke, ki ima v ozadju zelo močno simboliko predvsem v tem, da se bo tudi na ta način približala bogu, da bo to neki njen način izkazovanja dostojanstva, spoštovanja, iskanja duhovnega miru in je tudi konec koncev izraz ženstvenosti."

Tudi pokrite muslimanke spremljajo modo

Koncept naglavne rute pomeni, da si bo ženska zakrila vse razen obraza, rok do zapestij in nog do gležnjev. Oblačila naj ne bi bila prozorna in ne preveč ozka. Svetovne modne hiše dandanes v svoje kolekcije vključujejo tudi muslimanska oblačila. Čeprav specializirane trgovine za pokrite muslimanke v Sloveniji še vedno ni, po mnenju Ele Porić pokrite muslimanke pri nas niti malo ne odstopajo od preostalih modnih smernic, ko govorimo o dizajnu, barvah, o materialih. "Ne glede na to, da nosimo ruto, smo lahko enako moderne kot tiste ženske, ki jih nosijo okoli vratu," je prepričana in trditev utemeljuje z dejstvom, da muslimanske ženske svojo kreativnost izražajo z izbiro številnih modnih dodatkov:

"Kombiniramo vse, različne zapestnice, nekatere ženske nosijo uhane, ki so vidni."

Ruto nosi le peščica

Danes naglavne rute nosi le peščica slovenskih prebivalk. "Mlada, izobražena dekleta se zelo težko odločajo za naglavno ruto, ker bi jim ta preprečila, da bi nadaljevale kariero, mogoče tudi akademsko kariero na univerzah, v javnih ustanovah ... V Sloveniji ne boste našli niti na enem delovnem mestu v javni upravi ženske z naglavno ruto." Ela Porić poziva vse, ki s težavo sprejemajo tovrstno drugačnost, naj pokrito žensko sprejmejo kot normalnega človeka. "Če si težko zamislijo ruto, naj si zamislijo, da ženska nosi klobuk," pravi Ela Porić, ki poudarja, da ženstvenost sloni predvsem na zdravi samopodobi.

Različne poti emancipacije

"Pokrivanje žensk je bolj znamenje verske svobode kot nazadovanje pri emancipaciji, muslimanske ženske pa se drugače emancipirajo, kot smo se emancipirale ženske v zahodnem svetu, kjer je šla emancipacija dostikrat z roko v roki z odkrivanjem telesa, z izpostavljenostjo telesa pogledu, s tem, da smo se znebili neprijetnih oblačil, kot so stezniki in podobno. To so različna pravila, različni svetovi in različne poti emancipacije," je v oddaji NaGlas! dejala umetnica, režiserka in novinarka Zemira Alajbegović Pečovnik, ki je o svojih babicah iz Slovenije in Bosne posnela tudi dokumentarni film Rezine časa.

Žensko telo v presečišču

"Žensko telo je vedno v presečišču osebnega, intimnega, političnega, ideološkega, religioznega - bodisi so ženske vidne, razkrite, izpostavljene bodisi obratno - vedno zraven pride še kakšna nova težava. Me smo seveda lahko danes razkrite, lahko napol nage hodimo po cesti, ampak potem dobiš še narobno stran te izpostavljenosti, in sicer da je vsak delček tvojega telesa nenehno pod pogledom, popolnoma komercializiran, in da moraš biti kar močna osebnost, da se upreš temu globalnemu režimu kozmetične industrije in farmacije," je dejala Zemira Alajbegović Pečovnik.

Ženske zgodbe so zgovorne

Umetnica in novinarka TV Slovenija, urednica oddaje Umetni raj se je večkrat lotila ženskih tem - posnela je film o nasilju nad ženskami Med štirimi stenami; z Nevenom Kordo Autobus - ki govori o čarovnicah na območju današnje Slovenije; v kratkem filmu Hitro/počasi je spregovorila o težavah, s katero se soočajo sodobne ženske. "Vedno so me zanimale ženske teme, ženske zgodbe, ženska je drugi spol, pogosteje je izpostavljena nasilju. O tem se ne odločam zavestno. Ženske zgodbe so kompleksnejše, bolj govorijo o določenem času in kraju," je pojasnila.

Alternativna scena odprta za ljudi od drugod

Zemira Alajbegović Pečovnik se je v Ljubljano priselila iz Pulja konec 70. let, ko je začela študirati sociologijo, in ostala. Kot članica skupine Borghesia in medijskih skupin FV 112 in FV Disko - prve neodvisne videoprodukcije na območju nekdanje Jugoslavije - je pomembno soustvarjala ljubljansko alternativno sceno 80., ki je bila zelo odprta tako za vse ljudi iz Slovenije kot za ljudi od drugod.

Saša Banjanac Lubej, Nataša Žunić, naglas@rtvslo.si