Nagradna igra: Simfonični orkester RTV Slovenija ob zvokih najstarejšega glasbila na svetu

Poudarki Simfonični orkester RTV Slovenija

Benoît Fromanger, dirigent

Boštjan Gombač, tidldibab

sodeluje zbor s pametnimi telefoni

koordinacija: Martin Malatray

PROGRAM:

Stanič, Baba

Beethoven, Simfonija št. 5

Boštjan Gombač bo zaigral na rekonstrukcijo neandertalčeve piščali, imenovano tudi tidldibab. Foto: Uroš Hočevar Starost jamske plasti, v kateri je bila odkrita, je bila nedavno vnovič določena: na podlagi preiskav medvedjih zob z elektronsko spinsko resonanco na približno je stara 60.000 let. Foto: Narodni muzej Slovenije Orkestru bo dirigiral francoski dirigent in flavtist Benoît Fromanger. Foto: Johanna Diehl

Darvinistični orkester, 9. abonmajski koncert Kromatike

24. maj 2018 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Simfonični orkester RTV Slovenija bo na junijskem koncertu prepotoval glasbeno evolucijo, začenši v paleolitiku z najstarejšim glasbilom na svetu – koščeno piščaljo iz Divjih bab. Original seveda skrbno hranijo v Narodnem muzeju Slovenije, za igranje pa je na voljo rekonstrukcija, na katero bo ob tej priložnosti zaigral Boštjan Gombač.

MMC RTV Slovenija ob tem pripravlja nagradno igro, ki vam z nekaj sreče med drugim prinaša leseno rekonstrukcijo piščali, družinsko vstopnico za Narodni muzej Slovenije ali zgoščenko Ljubna Dimkaroskega, ki je izdelal rekonstrukcijo piščali in nanjo tudi zaigral.

Koncert, s katerim bo Simfonični orkester RTV Slovenija zaključil abonmajsko sezono Kromatika, se bo zgodil v četrtek, 7. junija 2018, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Program večera so si zamislili kot glasbeno evolucijo, ki bo od neandertalčeve piščali popeljala do najsodobnejšega "inštrumenta" – pametnega telefona, ki med drugim omogoča ustvarjanje glasbe in torej tudi sodelovanje občinstva, tako kot je to s skladbo Geek Bagatelles dokazal Bernard Cavanna. Lani so njegovo izvirno delo krstno izvedli v Parizu, zdaj pa v izvedbah partnerskih orkestrov ONE zveni v mestih po Evropi, z Ljubljano vred.

Kot rečeno, bo na rekonstrukcijo najstarejšega glasbila na svetu, ki jo je Dimkaroski poimenoval tidldibab, zaigral dobitnik nagrade Prešernovega sklada Boštjan Gombač. Dimkaroski, ki se je dolga leta ukvarjal z zmogljivostmi tega paleolitskega glasbila, je z rekonstrukcijo glasbila v življenje obudil njene pradavne zvoke in piščal prikazal kot izvirno oblikovano glasbilo z vsemi lastnostmi sodobnih glasbenih inštrumentov. Prav Gombač pa je prvi prehodil pot od raziskovanja do prave virtuoznosti na tem glasbilu.

V piščali iz Divjih bab je navdih našel tudi Žiga Stanič, ki je za tidldibab ustvaril skladbo Baba. Koncert se bo odvil pod taktirko francoskega dirigenta in flavtista Benoîta Fromangerja, ki je med "najstarejšo in najnovejšo" skladbo iz zakladnice evropske klasične glasbe kot vezni člen uvrstil enega izmed njenih kronskih draguljev, monumentalno Beethovnovo Peto simfonijo.

Enkratna arheološka najdba

Koščeno piščal so odkrili leta 1995 v podzemni jami Divje babe v bližini Cerknega med sistematičnimi izkopavanji arheologa Ivana Turka. Jama leži v pobočju pod robom Šebreljske planote, 230 metrov visoko nad reko Idrijco. V času zadnje poledenitve so jamo, ki je bila sicer brlog jamskih medvedov, uporabljali kot zatočišče tudi ljudje, najprej neandertalci in zatem kromanjonci. Piščal, ki je ležala ob enem izmed ognjišč, je enkratna tako v evropskem kot svetovnem merilu. Naredil jo je namreč neandertalec, saj je bila odkrita v plasti z neandertalskim orodjem.

M. K.