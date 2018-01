Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V animiranem filmu so glasove likom posodili slovenski igralci ter radijski in glasbeni ustvarjalci – Sebastian Cavazza, Jernej Kuntner, Primož Pirnat, Katja Šoltes, Jaka Ivanc in Klemen Klemen. Foto: Žiga Živulović / BoBo Dodaj v

Nagradna igra: z MMC-jem na Martina Krpana

Odgovore pričakujemo

17. januar 2018 ob 14:01,

zadnji poseg: 17. januar 2018 ob 19:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na platno Kinodvora se vrača Martin Krpan, ob tej priložnosti pa podarjamo vstopnici, ki ju spremlja presenečenje.

Risanka je nastala v režiji Nejca Sajeta s podobami NATANeskuja, ki je poskrbel za sodobne, dinamično in šaljivo animirane like. Risanko, ki je nastala v Strup produkciji, RTV Slovenija pa je sodelovala kot koproducent, so javnosti prvič predstavili na letošnjem 20. Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Podelili bomo dvakrat po eno vstopnico in presenečenje.

Nagradno vprašanje: Kateri pisatelj je napisal prigode Martina Krpana? Vaše odgovore pričakujemo do petka do 12. ure na elektronski naslov mmc-kultura@rtvslo.si s pripisom Martin Krpan.

.

Risanka in dokumentarni film bosta na sporedu v soboto ob 11.15 v Kinodvoru. Vse projekcije v Kinodvoru pa spremlja še poučni film, ki prikazuje potek nastajanja risanke Martin Krpan in predstavi junaka ene temeljnih klasik slovenske literature.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

K. T.