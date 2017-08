Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vijolična obleka, zeleni lasje, sociopatska blaznost: to so glavne lastnosti Jokerjevega lika. Nekateri oboževalci se že pritožujejo, da lik ne potrebuje zgodbe o izvoru, češ da bi ga "počlovečila", kar pa je v nasprotju z njegovim bistvom. Foto: DC Comics V vsakem trenutku, ki ga Jared Leto v Odredu odpisanih dobi pred kamero, se tako zelo trudi pokazati, kako nepredvidljiv, blazen in psihotičen je, da njegovo pačenje in bolščanje ni drugega kot cenena karikatura. Skratka, klovna s tetovažo "damaged" (poškodovan) na čelu nihče ne bi mogel obtožiti subtilnosti. Foto: Blitz Film Poplava filmov po stripovskih predlogah, ki se je začela na pragu novega tisočletja, še vedno ne pojenja. Studii vneto iščejo zgodbe, ki še niso bile ekranizirane, ali pa snujejo nove adaptacije za klasične like. Foto: Warner Bros. Sorodne novice Filmska recenzija: Vojni psi Filmska recenzija: Odred odpisanih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Naposled samostojni film dobi še Joker

Produciral ga bo Martin Scorsese

23. avgust 2017 ob 15:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

DC-jevo - in Batmanovo - filmsko vesolje čaka še ena, precej predvidljiva širitev. Zgodbo o izvoru enega osrednjih Batmanovih antagonistov, Jokerja, bo za studio Warner produciral Martin Scorsese; cel film bo menda vizualni hommage Scorsesejevim filmom iz zgodnjih osemdesetih.

Zgodbo o Jokerju, ki ne bo uporabila katerega koli od treh dosedanjih filmskih Jokerjev, bo režiral Todd Philips (Prekrokana noč), ki bo tudi soavtor scenarija; spisala ga bosta skupaj s Scottom Silverjem (8 milj, The Fighter).

Bližje Taksistu kot Odredu odpisanih?

V DC-jevem razširjenem filmskem vesolju Jokerja sicer trenutno igra oskarjevec Jared Leto, ki je imel v Odredu odpisanih v resnici precej majhno (in zasmehovano) vlogo. Kot zelenolasi, potetovirani norec se bo vrnil v nadaljevanju franšize, Gotham City Sirens, pa tudi v še nenaslovljenem spin-offu o Harley Quinn - ne pričakujte pa ga v samostojnem filmu. Studio bo iskal nekoga čisto novega, verjetno mlajšega, glede na to, da gre za zgodbo o začetkih, poroča filmski blog Deadline. "Cilj je posneti drzen, prizemljen žanrski film, katerega dogajanje bo posavljeno v Gotham v osemdesetih letih... Ne bodo se trudili, da bi bil videti kot film po stripih DC Comics, ampak raje kateri od Scorsesejevih filmov iz tistega časa, kot so Taksist, Pobesneli bik ali Kralj komedije."

Tokrat bo prvič, da bo tudi studio Warner DC-jevo stripovsko vesolje, ki ga adaptira v filme, razširil s povsem novo zgodbo in novimi igralci. Čeprav scenarij po neuradnih podatkih že nastaja, še ni povsem jasno, kam bo studio film umestil na svoji časovnici poletnih blockbusterjev. zanimivo je tudi to, da stripi ne ponujajo nobene uradne, dokončne različice dogodkov, ki naj bi pripeljali do nastanka anarhističnega blazneža, ki si pravi Joker (v batmanu leta 1989 so sicer trdili, da je bil joker tisti, ki je ubil starše Brucea Wayna, kar pa je takrat stripovske poznavalce silno razburilo.)

Pred Jokerjem se ne da skriti

Že zdaj pa je jasno, da bo moral novi igralec, kdor koli že bo, splezati na ramena velikanov. Antologijska upodobitev Jokerja je najprej uspela Jacku Nicholsonu (leta 1989), nato pa še Heathu Ledgerju v Vitezu teme (2008), ki je v kinematografe sicer prišel šele po igralčevi prezgodnji in tragični smrti. Poleg Jareda Leta ne smemo pozabiti še, da je bil Joker tudi zlobec v Lego Batman filmu (glas mu je posojal Zach Galifianakis) in na klasični televizijski lik ob Batmanu Adama Westa (igral ga je Cesar Romero).

Todd Phillips je znan predvsem po tem, da je spisal in režiral franšizo Prekrokana noč (The Hangover), eno najbolj uspešnih v svojem žanru, ki je med drugim tudi zagnala filmske kariere Bradleya Cooperja, Eda Helmsa in Zacha Galifianakisa. Phillipsov zadnji režisersko-scenaristični projekt je bil komična drama Vojni psi z Milesom Tellerjem in Jonahom Hillom, kot producent pa ima prste tudi pri Cooperjevem težko pričakovanem muzikalu A Star is Born.

A. J.