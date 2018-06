Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Šest od sedmih tednov snemanja bo potekalo na lokacijah v Beli krajini, predvsem v občini Metlika. Foto: Slovenski filmski center Turk je doslej posnel številne filme, tudi dva igrana celovečerca, Nahrani me z besedami (2012), na letošnjem sarajevskem filmskem festivalu pa bo premiero doživel film Dober dan za posel. Foto: Slovenski filmski center Film nastaja v koprodukciji Slovenije, Italije in Hrvaške. Foto: Slovenski filmski center Dodaj v

Ne pozabi dihati, nov slovenski film v nastajanju

V kinih leta 2019

20. junij 2018 ob 14:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Padla je prva klapa tretjega igranega celovečerca režiserja Martina Turka, Ne pozabi dihati. Turk jo opiše kot "atmosfersko dramo o odraščanju", ki v spomin prikliče viharnost čustev formativnih let.

Glavni junak nastajajočega filma je 15-letni Klemen, ki odrašča s starejšim bratom Petrom in mamo samohranilko v mestecu na podeželju. Vsakdan, ki ga Klemen preživlja z bratom, prekine Petrovo ljubezensko razmerje z vrstnico. To pri Klemnu sproži naval nasprotujočih si čustev in nepremišljenih dejanj.

Turk je prvo klapo pospremil z besedami: "Ne pozabi dihati je intimna in atmosferska drama o odraščanju, o ljubosumju, o prvih ljubeznih in močnih čustvih, ki te preplavljajo v tem obdobju življenja. Kot scenarist in režiser se želim ponovno vživeti v ta pomemben čas, v te formativne in vsem znane občutke, ki smo jih v naglici življenja pozabili, čeprav so ključno oblikovali našo osebnost."

Vloga Klemna je zaupana Matiji Valantu, dijaku Umetniške gimnazije Ljubljana, ki je bil na avdicijah izbran med več kot 200 kandidati. Njegovega brata Petra bo upodobil Tine Ugrin. Ta se je pred kamero že preizkusil pri filmih Nika in Nevidna roka Adama Smitha, oba v režiji Slobodana Maksimovića. Usodno dekle bo odigrala Klara Kuk, študentka igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Klemnovo in Petrovo mamo bo upodobila Iva Krajnc Bagola.

Bela krajina v kadru

"Šest od sedmih tednov snemanja bo potekalo na lokacijah v Beli krajini, predvsem v občini Metlika," pravi Ida Weiss, producentka filma. Turk je scenarij napisal z mislijo na belokranjske griče in Kolpo. Soscenarist je Gorazd Trušnovec. Film naj bi bil v kinematografih predvidoma jeseni leta 2019.

Produkcija Bela film, ki jo je Ida Weiss tako poimenovala tudi zaradi Bele krajine, se vrača v kraje, kjer je pred skoraj 20 leti posnela celovečerni film Varuh meje režiserke Maje Weiss, so sporočili s Slovenskega filmskega centra.

Film nastaja v produkciji Bela film, v koprodukciji s Quasar (Italija), Studio Dim (Hrvaška), RTV Slovenija in RAI Cinema (Italija) ter finančno podporo Slovenskega filmskega centra, FVG Audiovisual Fund, Hrvaškega avdiovizualnega centra, Media programa - Ustvarjalne Evrope, Re-Act razvojne sheme in tehnično podporo FS Viba film.

Turk je doslej posnel številne filme, tudi dva igrana celovečerca, Nahrani me z besedami (2012), na letošnjem sarajevskem filmskem festivalu pa bo premiero doživel film Dober dan za posel. Njegovi filmi so bili predstavljeni na več kot 100 filmskih festivalih po svetu.

A. J.