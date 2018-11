Nežna je noč: Hulu se loti Fitzgeraldovih turobnih dni

Zrcalna slika pisateljevega resničnega življenja

12. november 2018 ob 09:33

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Čeprav ob izidu roman Nežna je noč iz najtemnejšega obdobja F. Scotta Fitzgeralda ni požel velikega uspeha, danes velja za klasiko svetovne književnosti, ki bo kmalu vnovič zaživela na malih zaslonih.

Četrti in zadnji dokončani roman slovitega ameriškega pisatelja, pripadnika t. i. izgubljene generacije (generacije slovenskih maturantov so ga dodobra spoznale zaradi romana Veliki Gatsby), z naslovom Nežna je noč iz leta 1934 bo doživel še eno televizijsko priredbo pod okriljem produkcijske hiše Playground Entertainment. Kot je poročal portal Deadline, je ameriški ponudnik videa na zahtevo Hulu pridobil pravice za snemanje serije, ki pa je še v zgodnji fazi razvoja.

Roman Nežna je noč, ki ga preveva turobno vzdušje in je v slovenščini pri Cankarjevi založbi izšel leta 1967, je Fitzgerald (1896–1940) začel pisati leta 1932, v najtemnejšem obdobju svojega življenja, ko je njegova žena Zelda zaradi shizofrenije pristala v bolnišnici v Baltimoru. Na obrobju mesta Towson je najel posest La Paix, kjer je napisal zgodbo o obetavnem mladem psihiatru Dicku Diverju in njegovi ženi ter njegovi pacientki Nicole, ki trpi za shizofrenijo.

Zadnje dokončano delo

To je bil Fitzgeraldov prvi roman v devetih letih – pred tem je napisal že omenjenega Velikega Gatsbyja, prav tako večkrat ekraniziranega, nazadnje leta 2013 dokaj megalomansko pod taktirko Baza Luhrmanna in z Leonardom DiCapriem v naslovni vlogi –, in zadnji, ki ga je dokončal.

Roman Nežna je noč, za katerega je avtor naslov našel v pesmi Oda slavcu Johna Keatsa, je bil v štirih delih med januarjem in aprilom 1934 prvič objavljen v reviji Scribner's Magazine. Med pisanjem romana se je Fitzgerald spopadal še s finančnimi težavami. Izposodil si je denar od svojega urednika in agenta ter pisal kratke zgodbe za komercialne revije.

Po srčnem napadu, ki je bil najverjetneje posledica dolgoletnega alkoholizma, je umrl leta 1940, star 44 let. Skupaj z Zeldo, ki je umrla osem let pozneje pri še ne 48, sta pokopana v Marylandu, na njunem nagrobniku je zapisan zaključni citat iz romana Veliki Gatsby.

Roman je bil nekajkrat sicer že prirejen. Leta 1962 je nastal film, v katerem sta zaigrala Jason Robards in Jennifer Jones, leta 1985 pa je bila na televizijskih mrežah BBC, Showtime in CBC na ogled miniserija, ki jo je napisal Dennis Potter, igrala sta Mary Steenburgen in Peter Strauss.

A. K.