Ni bila vse zgolj fikcija: znani kitajski pisatelj, večkratni morilec

Aretiran zaradi štirikratnega umora izpred 22 let

17. avgust 2017 ob 15:27

"Dve desetletji sem živel v strahu – vedel sem, da bo prišel ta dan," je med drugim zapisal kitajski pisatelj v enostranskem pismu svoji ženi, po tem ko so ga aretirali zaradi štirikratnega umora, ki ga je zagrešil leta 1995.

Očitno ni bilo vse zgolj fikcija, kar je Liu Jongbiao zlil na papir. Znanega kitajskega romanopisca je namreč zaradi suma večkratnega umora aretirala policija v mestu Huzhou v vzhodnokitajski provinci Žeijang. 53-letnik je zločin že priznal, pri takratnem okrutnem dejanju pa mu je pomagal danes 64-letni prijatelj, v javnosti poimenovan zgolj Vang, ki so ga prav tako aretirali.

Več kot dve desetletji v pričakovanju aretacije

Po navedbah kitajskega portala Sixth Tone naj bi pisatelj ob aretaciji dejal policistom: "Ves ta čas sem čakal na vas." Da je prišlo do razkritja storilcev po vsem tem času, gre zahvala novim metodam analize DNK-ja in prstnih odtisov s kraja zločina.

Motiv za zločin, ki sta ga Jongbiao in Vang zagrešila v noči 29. novembra 1995, je bilo njuno takratno slabo finančno stanje. Tako sta se pajdaša odločila oropati enega izmed gostov tamkajšnjega prenočišča, vendar se je ta upiral in sta ga pretepla do smrti. Vendar sta, da bi prikrila svoje dejanje, umorila še zakonca, ki sta bila lastnika prenočišča in njunga 13-letnega vnuka, je poročal China Daily.

Načrtovan roman o lepi morilski avtorici

Liu Jongbiao, ki je tudi član kitajskega pisateljskega društva, je objavil več knjig, pri čemer so njegov ljubezenski roman leta 2014 celo prelili v televizijsko serijo s 50 epizodami.

Štiri leta pred tem je pisatelj v uvodu v svoj roman Kriva skrivnost celo najavil, da bo v prihodnosti napisal kriminalni roman, naslovljen Lepa avtorica, ki je ubijala. Ob tem je upal, da bi tudi ta knjiga doživela ekranizacijo. "Želim napisati roman o lepi avtorici, ki je ubila veliko ljudi, vendar ostanejo vsi primeri nerazrešeni."

