Igralski nagradi v kategoriji zaključene serije oziroma tv-filma sta šli v roke Nicole Kidman in Alexandra Skarsgarda, zakonskega para v seriji Male laži. Foto: EPA Sam Rockwell in Frances McDormand zapuščata večer še z enim parom nagrad. Foto: EPA Gary Oldman, dobitnik nagrade za najboljšo glavno moško vlogo (Najtemnejša ura) s povezovalko večera, prvo, ki se je znašla v tej vlogi, Kristen Bell. Foto: EPA To smo mi, nagrajena zasedba v kategoriji najboljše dramske serije. Foto: EPA Morganu Freemanu so se stanovski kolegi s priznanjem zahvalili za življenjski prispevek k igralski umetnosti. Foto: EPA

Nov sveženj nagrad v Hollywoodu utrdil favorite sezone

Še eno slavje za Tri plakate pred mestom

22. januar 2018 ob 10:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po mnenju članov Ameriškega igralskega ceha je med lanskimi igralskimi presežki izstopala zasedba filma Trije plakati pred mestom, ki je podelitev letošnjih nagrad SAG sklenila s tremi kipci, vključno s tistim za celoten ansambel. V televizijskih kategorijah sta podobno navdušenje želi seriji To smo mi in Veep.

Igralka Frances McDormand je po uspehu na zlatih globusih kot velika favoritinja letošnje sezone filmskih nagrad pričakovano odnesla še priznanje stanovskih kolegov iz Ameriškega igralskega ceha (SAG). Oskarjevka je s tem zbirko nagrad dopolnila še s cehovsko nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo v drami za upodobitev pogumne in odločne Mildred Hayes, matere brutalno umorjene hčerke v Treh plakatih pred mestom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Tudi Sam Rockwell s portretom nezrelega, nestrpnega in nasilnega policista kopiči kipce in je po zlatem globusu zdaj še z nagrado SAG za najboljšo stransko moško vlogo utrdil mesto favorita tudi med potencialnimi oskarjevimi nominiranci (te bodo razglasili jutri).

Še eno priznanje Oldmanovemu Churchillu

Podobno bi lahko rekli za Garyja Oldmana, ki mu je upodobitev britanskega premierja Winstona Churchilla v Najtemnejši uri (The Darkest Hour) prinesla nagrado za najboljšo moško vlogo. Med igralkami je v stranski vlogi nagrajena Allison Janney za prepričljivo interpretacijo matere drsalke Tonye Harding v filmu Jaz, Tonya (I, Tonya), s čimer je svojo zbirko nagrad SAG dopolnila s sedmim kipcem (doslej jih je prejela za Zahodno krilo, Lepota po ameriško in Služkinje).

Nicole Kidman dočakala nagrado

Med televizijskimi izdelki je z najboljšo igralsko zasedbo v dramski seriji slavila NBC-jeva To smo mi (This Is Us), ekipi pa je nagrado prinesel še Sterling K. Brown. Po dve nagradi imata tudi HBO-jevi seriji Veep in Male laži (Big Little Lies). Veep so izbrali za najboljši igralski presežek celotne zasedbe, kot najboljša igralka pa je v vlogi Seline Meyer prepričala Julia Louis-Dreyfus, ki pa zaradi bolezni ni mogla prevzeti nagrade. Za najboljšo moško vlogo je v komični seriji nagrajen William H. Macy za vlogo v Shameless. V Malih lažeh sta slavila "televizijska zakonca" Alexander Skarsgard in Nicole Kidman - zanjo je to pomenilo prvo zmago, potem ko je bila za priznanje ceha nominirana že desetkrat.

To je šele začetek

V zahvalnem govoru se je posvetila predvsem drugim nominirankam in igralkam, ki so orale ledino in pustile viden pečat v industriji pred njo. "Izjemno je prejeti na tej točki življenja - in v tem času, ko se vse to dogaja, pa tudi za to vlogo." Ob tem je omenila soigralke iz serije Reese Witherspoon in Lauro Dern, pa tudi preostali nominiranki Susan Sarandon in Jessico Lange. "Globoko vas spoštujem. Spremljala sem vas in se učila. Tudi druge je treba omeniti: Meryl Streep, Jane Fonda, Judy Davis, Isabelle Huppert, Shirley Maclaine, Judi Dench - seznam je tako dolg, imen je veliko," je dejala. "Kako čudovito je, da naše kariere danes presegajo 40 let," je dodala in spomnila, da pred dvajsetimi leti ni bilo tako. "Dokazale smo, da smo vplivne, močne in vzdržljive. Naj nas industrija podpira, saj končno pripovedujemo svoje zgodbe. To je šele začetek."

Za presežek na področju igre celotne zasedbe v komični ali dramski seriji je nagrajena ekipa fantazijske zgodbe in ene najbolj spremljanih serij vseh časov Igre prestolov (Game of Thrones). Če potegnemo črto pod nagradami v televizijskih kategorijah, je s štirimi priznanji veliki zmagovalec večera HBO, z dvema pa mu sledi NBC. Netflix in Showtime sta večer sklenila vsak s po eno.

Nagrada ekipi Čudežne ženske

Podobno kot na podelitvi zlatih globusov je tudi tokrat večer pripadal predvsem ženskam (omeniti velja še nagrado za zasedbo v akcijski kategoriji, kjer je slavila Čudežna ženska - Wonder Woman), veliko izrečenih besed je poudarilo pomen prizadevanj gibanja #MeToo, malo pozornosti pa so govorci večera tokrat namenili ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Za življenjsko delo so nagradili Morgana Freemana, ki je dejal, da je že pri 12 letih vedel, da želi biti igralec.

Podelitev prvič v rokah povezovalke

Podelitev je imela prvič povezovalko večera - vlogo so zaupali Kristen Bell, ki je med drugam poudarila podporo mladih igralskih sil. "Ta večer je vaš in spodbuda k temu, da vztrajate," je med drugim dejala. "Izjemen privilegij je, da lahko vso širino človeštva doživimo in delimo s pripovedovanjem zgodb ... Vsaka zgodba si zasluži, da se jo pove - zlasti zdaj. Živimo v trenutku razvodja ... Prizadevajmo si, da bomo karavano vodili z empatijo in predanostjo, kajti strah in jeza nikoli ne zmagata."

M. K.