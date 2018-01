Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Hirstove pike s svojo uniformnostjo in repetitivnostjo nekatere kritike navdušijo, druge razkačijo. Likovni kritik Adrian Searle jih je nekoč opisal kot "nezadovoljujoče, enako kot cigarete - človeka pomirijo, a tudi zasvojijo". Foto: EPA Včasih sem hotel, da bi bile pike videti, kot da jih je narisal človek, ki skuša risati kot stroj. Colour Space se vrača k človeškemu elementu, k zmotljivosti človeške roke, h kapljam in nekonsistentnosti. Damien Hirst Serija Colour Space je nadgradnja slavnih Pikčastih slik (Spot Paintings) iz osemdesetih in devetdesetih. Foto: EPA Dodaj v

Nova epidemija pik Damiena Hirsta

Razstavljenih bo okoli 50 povsem novih del

12. januar 2018 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Britanski umetnik Damien Hirst bo nova dela iz svojega znamenitega opusa pikčastih slik razstavil v graščini iz 18. stoletja. Serijo Colour Space bodo v veličastnih sobanah graščine Houghton Hall v Norfolku, najodličnejše britanske paladianske arhitekture, razstavili marca.

Graščina je bila zgrajena v 18. stoletju za prvega britanskega predsednika vlade Roberta Walpolea, njene sobane je nekdaj krasila ena najimenitnejših umetniških zbirk na svetu, piše spletni portal The Guardian.

Walpole je imel v lasti izjemno obsežno zbirko, ki je veljala za najboljšo v državi, saj so bila v njej dela umetnikov, kot so bili Rembrandt, Poussin, Van Dyck in Velazquez. Leta 1779, štiriintrideset let po njegovi smrti, pa je razsipnost njegovega vnuka privedla do prodaje zbirke. Za tedaj ogromno vsoto 40.555 funtov je bila zbirka kupljena za Katarino Veliko.

Razstava je po pisanju portala še en dokaz, da Hirst ničesar ne počne samo napol. Leta 2012 je denimo s svojimi pikčastimi slikami zavzel vseh 11 galerij Gagosian po svetu, lani je razstavljal v dveh beneških palačah, vzporedno s slavnim Beneškim bienalom.

Tokrat bo v sijajnih prostorih graščine razstavil okoli 50 novih slik, nekaj njegovih najbolj prepoznavnih skulptur pa bo postavljenih na vrtu. Slike predstavljajo novo fazo v razvoju umetnikovih pikčastih slik, ki so poleg njegovih živali v formaldehidu in slik, ki so jih ustvarjali stroji (tj. vrteče se naprave, ki so na površino nanašale plasti barve), med njegovimi najbolj prepoznavnimi deli.

Stare mojstre nadomestijo pike

Po besedah kustosa razstave Maria Codognata nova dela predstavljajo svobodnejši in bolj organski odgovor na pikčaste slike. "Dobesedno bodo nadomestila slike starih mojstrov, tudi razstavljena bodo kot slike starih mojstrov, na drugačen način kot v klasični beli galerijski kocki," je povedal.

Zgodovinski sijaj soban bo sicer v kontrastu s Hirstovimi deli, bodo pa obiskovalci lahko videli, kako klasične in ikonične so postale njegove slike. "Gre za res osupljiv prostor. Za Hirsta bo razstavljanje v takšnem kontekstu zanimiv eksperiment," je dodal.

Kot celice pod mikroskopom

"Še vedno se na nobeni sliki ne ponovita dve točno isti barvi, kar je zame zelo pomembno," je Hirst napisal v izjavo za javnost ob novi razstavi. "Nanje gledam kot na celice pod mikroskopom. Prav se mi je zdelo, da bodo razstavljene na zgodovinskem kraju, ne pa v klasičnem galerijskem prostoru."

Okoli Hirstovih pikčastih slik so sicer mnenja kritikov deljena. Obstajalo naj bi jih več kot 1.400, večino so v zadnjih 30 letih naslikali Hirstovi pomočniki.

Ni vsaka pika prava

Cikel Colour Space pa je umetnik zasnoval kot omejeno serijo z zelo strogimi pravili. Skupaj bo zanjo naslikanih štiri milijone pik, pri čemer jih bo na največjem platnu 90.000. Na skupaj 250 platnih bodo sicer pike, velike 6, 10, 25, 50, 75 in 100 milimetrov. V serijo bodo vključeni tudi triptih in 12 platen s črnim ozadjem.

Slike nastajajo v Hirstovih studiih v Devonu, Londonu in Gloucestershiru. Hirstovi pomočniki dnevno v povprečju naslikajo vsak po 1.500 pik.

Razstava bo na ogled od 25. marca do 30. septembra.

A. J.