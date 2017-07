Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Damjan Kozole svoj večkrat nagrajeni film opisuje kot meditacijo o življenju in preprost poziv k humanosti. Foto: MMC RTV SLO Žirija je Meje za najboljši kratkometražec razglasila, ker je Kozole vanj ujel aktualno dramo, ki se dotika milijonov ljudi, in ji v izjemni sintezi dal širino, piše v utemeljitvi. Foto: Vertigo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova nagrada za Kozoletove Meje

Preprost poziv k humanosti v enem kadru

10. julij 2017 ob 11:36

Trst - MMC RTV SLO/STA

Glavna nagrada festivala kratkega filma Maremetraggio v Trstu je šla letos slovenskemu filmu. Podelili so jo Damjanu Kozoletu za njegov kratki dokumentarec Meje, v katerega je, kot preberemo v obrazložitvi, "ujel aktualno dramo, ki se dotika milijonov ljudi, in ji v izjemni sintezi dal širino".

Desetminutni film, ki je nastal tako rekoč brez sredstev, je Kozole posnel v enem kadru. Sam ga opisuje kot "meditacijo o življenju in preprost poziv k humanosti". Meje so svetovno premiero dočakale na lanskem sarajevskem filmskem festivalu, kjer je film prejel nagrado human rights. Film je zmagal tudi na festivalu dokumentarnega filma DocuDoc v Mariboru, na lanskem Festivalu slovenskega filma v Portorožu pa je prejel vesno za najboljši slovenski dokumentarni film. V letu dni so bile od premiere prikazane na več kot 50 festivalih po svetu in povsod sprožile močne odzive in interpretacije.

Kratki dokumentarec je nastal v produkciji Vertiga iz Ljubljane, direktor fotografije je Matjaž Mrak, oblikovalec Emil Kozole, producent pa Kozoletov stalni sodelavec Danijel Hočevar.

Festivalski nagrajenci

V mednarodnem tekmovalnem programu festivala Maremetraggio, ki je v Trstu potekal med 1. in 8. julijem, so letos predvajali več kot 90 filmov. Podelili so več kot deset nagrad. Nagrada makinarium za najboljšo animacijo in vizualne učinke je šla ekipi filma Kaboom, ki ga podpisuje Romain Daudet Jahan, dve nagradi za najboljši italijanski kratkometražec - Studio Universal in Oltre il Muro - sta prejela Djinn Tonic v režiji Domenica Guidettija in A Girl Like You v režiji Gianluce Mangiasciuttija in Massima Loija. Ljubljenec občinstva pa je postal film Candie Boy režiserke Arianne Del Grosso.

M. K.