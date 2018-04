Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nova Pinakoteka razstavlja predvsem evropsko umetnost 18. in 19. stoletja; na tem področju je eden najpomembnejših muzejev na svetu. Foto: Wikipedia Dodaj v

Novi pinakoteki v Münchnu grozi zaprtje

Stavba krvavo potrebuje popravila in posodobitve

16. april 2018 ob 10:14

München - MMC RTV SLO, STA

Novi pinakoteki v Münchnu konec leta grozi zaprtje: zaradi neustrezne požarne varnosti ima dovoljenje za delovanje le še do konca letošnjega leta.

Hitra sanacija je nujna tudi zato, ker zamaka streha, lahko preberemo v letnem poročilu direktorja pinakoteke Bernharda Maaza.

V Novi pinakoteki je razstavljenih okoli 400 slik in skulptur iz 19. stoletja, ki so nastale v obdobjih od klasicizma do jugendstila. Med umetniki, ki so v njej zastopani z deli, so Caspar David Friedrich, Edouard Manet, Paul Cezanne in Vincent van Gogh - gre za enega najpomembnejših muzejev umetnosti 19. stoletja na svetu.

Originalna muzejska stavba je v drugi svetovni vojni utrpela tako hudo škodo, da so jo leta 1949 porušili. Novo postmodernistično stavbo, ki jo je izrisal arhitekt Alexander Freiherr von Branca, so odprli leta 1981.

Ena vrata se zaprejo, druga odprejo

Bo pa po drugi plati kmalu končana prenova Stare pinakoteke v Münchnu, v kateri hranijo okoli 700 del evropskega slikarstva od 14. do 18. stoletja. Prve sobane bodo odprli na začetku julija, ko bodo v pinakoteki razstavili tudi sliko Dekle ob odprtem oknu bere pismo enega največjih mojstrov nizozemske zlate dobe Jana Vermeerja. Za oktober napovedujejo veliko razstavo florentinskega slikarstva, ki bo združila 100 del iz 15. stoletja.

A. J.