Okrog 300 kulturnih ustanov: delavnice, RTV-kotiček, šolski spisi s Tomom Kočarjem, Ribič Pepe in še in še!

Poudarki RTV je imel na Kulturnem bazarju velik razstavni prostor s številnimi delavnicami

Tudi MMC je imel ob 12. uri delavnico s pisateljem in publicistom Tomom Kočarjem

9. kulturni bazar je potekal v treh preddverjih Cankarjevega doma

V dvoranah so bili strokovni posveti in predavanja, v preddverjih pa razstavni prostori

Tomo Kočar na delavnici: "Pri pisanju zgodb in spisov je zanimivo, če se preklaplja med različnimi časi in prostori, a morate biti tega vešči. Najbolj dolgočasno pa je ponavljanje enega in istega, predolgi stavki, samo opisovanje, brez konkretne akcije in zapravljanje veliko besed za nebistveno stvar v sami zgodbi!"

Vasja iz OŠ Prežihovega Voranca iz Ljubljane: "Prvič sem bil na takšni radijski delavnici. Zdela se mi je zelo zanimiva, ker smo lahko editirali različne dele oddaje, ki smo jo sami posneli. To mi je bilo daleč najbolj zanimivo. Izvedel sem pa tudi veliko novih stvari o programu za editiranje in kako govoriti na radiu. To pomeni slovnično pravilno in brez mašil. Zelo zanimivo in navdušujoče delo se mi zdi."

Aleksej iz OŠ Prežihovega Voranca: "Sem tudi prvič na takšni delavnici. Najbolj mi je bilo všeč to, da smo lahko posneli svojo oddajo, pa potem naredili še montažo. Izvedeli smo tudi ime tega programa. Pa ni nam bilo treba iti v šolo."

Šestošolci iz OŠ Franceta Bevka so pisatelju Tomu Kočarju napisali spise na temo ljudske pravljice Železni prstan. Pisatelj pa ima tudi na otroškem portalu na Bansijevi spletni strani svojo rubriko Napiši spis, v kateri nudi brezplačne konstruktivne nasvete in ideje učencem, kako svoje spise še izboljšati.

Ustvarjalci oddaje Firbcologi so pripravili delavnico, kjer so se učenci lahko preizkusili pred kamero. Vsak je opravljal svojo vlogo, tako kot to poteka na snemanju oddaje. Potrebujemo snemalca, režiserja, asistenta režije, voditelja, goste oddaje. Seveda še mnogo drugih, a za zdaj so zadoščali tile.

Kulturni bazar je letos potekal že deveto leto. Tematika je bila osredotočena na medsebojno kreativno povezovanje kulturnih in izobraževalnih vsebin za otroke, mlade in vse strokovne delavce v pedagoškem, kulturnem in izobraževalnem procesu. V dvoranah so potekali strokovni posveti in predavanja, v treh preddverjih pa razstavni prostori.

Sorodne novice
Kulturni bazar: slovenska kultura "na enem kupu"
Kultura se predstavi na 7. Kulturnem bazarju
Kulturni bazar - za kulturno prihodnost otrok!

Okrog 300 kulturnih ustanov: delavnice, RTV-kotiček, šolski spisi s Tomom Kočarjem, Ribič Pepe in še in še!

V Cankarjevem domu je potekal že 9. kulturni bazar

30. marec 2017 ob 19:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Berite različno literaturo, ne samo to, kar vam predlagajo profesorice za obvezno branje. Predvsem pa berite, kar vas zanima, in tudi pišite potem tako, da bo bralec navdušen. Vživite se v bralca, ki bi naj užival ob vašem branju, ne pa umiral od dolgčasa," je na MMC-jevi delavnici Kako zakuhati dober šolski spis, šestošolcem svetoval pisatelj Tomo Kočar.

Brezplačno po kulturo, kamor koli v Cankarjevem domu

Celotno prizorišče Cankarjevega doma je dobesedno pokalo po šivih od najrazličnejših kulturnih dogodkov, predstavitev, delavnic, maskot, ki jih zlahka nagovorite, da se fotografirajo z vami. Niso pa manjkali niti šolarji in otroci iz vrtcev, ki se preizkušajo v pestrih nalogah ter si nabirajo dragocene izkušnje v najrazličnejših oblikah.

Sprehod, včlanitev v društva, naloge ...

Že samo sprehod po Cankarjevem domu bo zanimiv in naužili se boste lahko vsebin, ki se jih boste spominjali še dolgo. S svojimi programi se namreč predstavlja več kot 300 najrazličnejših društev, ustanov, klubov, zavodov, gledališč, šol, podpornih skupin in še in še. Na voljo so letaki, predstavniki kulturnih ustanov vam z veseljem svetujejo in vas informirajo, kar koli vas zanima. Glavni namen vsakoletnega Kulturnega bazarja je namreč širjenje informacij in vsebin za otroke, mlade in najrazličnejše pedagoške ter kulturne delavce in strokovnjake. Letošnja tematika: kreativnost, kreativno partnerstvo in kreativno povezovanje.



"Stojnic je toliko, da res ne vem, kam naj pogledam. Tudi strokovnih predavanj v dvoranah. Res izjemno pestro, pestro in še enkrat pestro. V enem dnevu izveš toliko informacij, da jih potem predeluješ postopoma. Seveda je pa smiselno, da ideje, ki jih dobiš tukaj, tudi realiziraš in stopiš v stik z določenimi ljudmi, s katerimi lahko potem sodeluješ. To je po mojem mnenju največ, kar lahko odneseš," je razkrila ena izmed obiskovalk, sicer profesorica na osnovni šoli.

RTV z bogatim prizoriščem

Radio in Televizija Slovenija ter tudi MMC so se letos predstavljali v 2. preddverju, kjer so na razkošnem razstavnem prostoru našli svoje vsebine otroci in mladi različnih starostnih skupin. Ob 12. uri je bila MMC-jeva delavnica na temo šolskih spisov, ki jo je vodil pisatelj in publicist Tomo Kočar. Šestošolci iz OŠ Franceta Bevka iz Ljubljane so pisatelju prinesli na vpogled svoje spise, Tomo Kočar jih je pregledal in učencem ponudil nasvete, idejne izboljšave in komentarje, kako bi spis lahko naredili še zanimivejši, dinamičen, prikupen, humoren. Podobno kot to poteka v posebni rubriki, ki smo jo pred kratkim začeli na otroškem portalu v rubriki Napiši spis. V tej rubriki lahko osnovnošolci še vedno sodelujejo.

Tomo Kočar: Naj imajo otroci tablico, ampak naj tudi pišejo!

Na delavnici je pisatelj Tomo Kočar izpostavil: "Prebral sem vseh 17 spisov šestošolcev. Vsak učenec ima seveda svoj stil, kar je popolnoma normalno in razumljivo. Kar pa opažam, je, da se zadnjih 10, 15 let pri učencih v zgodbah pojavlja veliko sodobne tehnologije. Seveda je to že v samem procesu podajanja znanja, po katerem posegajo profesorji in nato pri njihovi uporabi bolj kot ne uživajo učenci. To je sicer dvorezen meč. Po eni strani lahko otroku oziroma učencu pokažeš nekaj, česar mu včasih nisi mogel, po drugi strani pa izgubljajo težo osnovne funkcije: npr. koordinacija telesa, roka, oko, kar je izrednega pomena za razvoj možganov. To so raziskave že pokazale, da se ni najboljše temu odrekati. Se pravi, otroci naj še vedno pišejo, ne samo tipkajo. Naj imajo tablico, ampak naj nimajo samo tablice. Sicer je pa pri pisanju treba razvijati slog, ki naj bo čim bolj zanimiv. Ponavljanje stvari je dolgočasno. Prav tako predolgi stavki ali misel, ki jo navržeš, a je ne razviješ do konca. Bralec kar čaka, čaka, čaka, kaj se bo zgodilo, a se nič ne zgodi. To so še kljub vsemu elementi, ki jih je treba poznati in ki se tudi v sodobnem času in s sodobnimi elementi, ne spreminjajo."

Radio in Televizija Slovenija

V 30-minutnih radijskih delavnicah, ki so potekale v različnih terminih (ob 10.00, 11.00, 14.00 in 15.00) so se otroci preizkusili v vlogi radijskih novinarjev in posneli svoje vrstnike. Spoznali so mikrofon, ki ga radijski novinarji uporabljajo za snemanje anket, reportaž in intervjujev. Izvedeli so, kako zvok pripotuje do računalnika in kako se snema radijska oddaja v živo. Zapeli so lahko tudi svojo najljubšo pesem in se preizkusili v reševanju zvočnih ugank. Sicer pa so na vsa vprašanja o delovanju radia odgovarjali radijski novinarji, voditelji in tehniki.



"Daleč najbolj zanimivo delo pri ustvarjanju radijskih oddaj ima po mojem mnenju tonski mojster. Njegovo delo je najmanj dolgočasno. Zdi se mi kot nekakšen vodja, ker mora napovedovalec tako dolgo ponavljati besedilo, dokler tonski mojster ne reče, da je v redu!" je povedal eden izmed učencev OŠ Prežihovega Voranca iz Ljubljane.

Otroški in mladinski program Televizije Slovenija je pripravil različne interaktivne delavnice: ustvarjanje mikrofonov, kuhanje s televizijskim junakom Cmokom iz oddaje Srečo kuha cmok, učenci so lahko intervjuvali TV-junake, plesali in se zabavali z Ribičem Pepetom, se pomerili v znanju in firbcologijah ter seveda prav po novinarsko poročali, spoznavali zakulisje snemanja, delo režiserja, snemalca, tonskega tehnika, maskerke, garderoberke in preostalih. Manjkala ni niti čisto prava avdicija za otroškega poročevalca, ki jo je izvajala oddaja Infodrom. Učenci pa so lahko razmigali tudi možgane v kvizu po vzoru oddaje Male sive celice.



"Ful kul je biti firbcolog, vse te zanima, raziskuješ, pa še zelo se lahko smejiš zraven. Res je zelo zabavno! Tako bi moralo biti v šoli. Ful sem vesela, ker nam je danes odpadel pouk!" je dejala ena izmed udeleženk delavnice, ki so jo pripravili ustvarjalci oddaje Firbcologi.

Na strokovni predstavitvi v Kosovelovi dvorani je za pedagoške in druge kulturne strokovnjake potekala predstavitev otroških in mladinskih vsebin, ki jih najdemo na RTV Slovenija (tako na televiziji, radio kot na spletu).

Kulturni bazar ste lahko obiskali do 19. ure. Sicer si pa na uradni strani preberite, kdo vse in zakaj ga je priporočljivo obiskati. Za vse tiste, ki pa želite realizirati katero izmed vaših idej na enem od prihodnjih Kulturnih bazarjev, pa spremljajte razpise ali podajte svoje mnenje.

Tanja Mojzer, besedilo in fotografije