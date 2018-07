Operna zvezda Diana Damrau na ljubljanski postojanki turneje

V Cankarjevem domu koncert Verdijevih opernih arij

18. julij 2018 ob 08:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ena izmed vodilnih sopranistk na svetu, Nemka Diana Damrau, se bo nocoj v okviru svoje evropske turneje ustavila tudi v Ljubljani. Redna gostja newyorške Metropolitanske opere bo predstavila repertoar opernih arij Giuseppeja Verdija - in koncert je družinski projekt. Njen glasbeni partner, basbaritonist Nicolas Teste, je tudi njen mož.

Ljubljana Festival se bo v sredo nadaljeval z večerom opernih arij, ko bosta v sklopu turneje, posvečene Giuseppeju Verdiju, nastopila nemška sopranistka Diana Damrau in francoski basbaritonist Nicolas Teste. Poleg znanih arij bo slišati tudi redko izvajane duete, solista pa bo pod taktirko Ivana Repušića spremljal Orkester Slovenske filharmonije.

Zimzelene arije in redki biseri

"Veselim se koncerta v Ljubljani, katerega program smo posebej za to občinstvo nekoliko spremenili, in sicer, da bi pokazali raznolikost Verdijevega dela. Koncert je posvečen njegovim operam. V program smo umestili arije iz njegovih najbolj znanih oper, kot sta Traviata in Don Carlos, a našli tudi duete, ki so morda še zanimivejši, saj so redko izvajani," je na tiskovni konferenci ob prihodu v Ljubljano povedala pevka.

Poudarila je, da bosta s soprogom na odru Cankarjevega doma, kjer bosta nastopila v sklopu turneje VERDIssimo, pustila veliko čustev. Po njenih besedah je precej dramatičen duet iz opere Luisa Miller, ko bosta morala biti drug do drugega precej zlobna. Izvedla bosta tudi redko izvajan duet iz opere I Masnadieri. "Dramo, jezo, veselje in žalost pa bo povezala prelepa glasba," je povzela.

Diana Damrau je ena vodilnih sopranistk tega časa, ki že dve desetletji nastopa na najuglednejših opernih in koncertnih odrih. Njena pevska tehnika ji dovoljuje doseči najvišje tone z navidezno lahkoto, določa jo tudi močan interpretativni občutek, ki njenim likom daje resnično čustvenost in s tem prepričljivost, so zapisali pri Ljubljana Festivalu.

Čeprav slovi po koloraturnih in lirskih vlogah, njen obsežni repertoar obsega tudi sodobna operna dela, napisana posebej zanjo. Leta 2003 je z vlogo kraljice noči debitirala v angleškem Covent Gardnu, njen preboj pa se je leta 2005 nadaljeval s prvim nastopom v Metropolitanski operi, kjer je ostala redna gostja.

Kaj prinaša preostanek festivala?

V sklopu festivala sicer poteka 21. Mednarodna likovna kolonija, ki se bo z odprtjem razstave del umetnikov, ki te dni ustvarjajo na Pergoli v Križankah, sklenila v petek opoldne. Še prej pa bodo odprli tudi razstavo z Male likovne kolonije, namenjene ustvarjalnim šolarjem. Na likovni koloniji, ki se je začela v nedeljo, sodelujejo umetnica kitajskih korenin Huiqin Wang, umetnica iz Japonske Keiko Miyazaki, Bagrat Arazyana, ki je armenske narodnosti, iz Francije prihaja Vianney Lefebvre, iz sosednje Italije Paride Di Stefano in Elisabetta Bacci, iz Ukrajine pa Eduard Belsky. Slovenijo zastopa Jasmina Rojc, kot gostja pa se bo umetnikom pridružila Alenka Slavinec.

Do konca meseca pa bo festivalsko občinstvo lahko videlo in slišalo še izraelsko skupino a cappella Voca People (19. 7.), ponovitev muzikala Cvetje v jeseni (23. 7.) in koncert opernih zvezd iz Sankt Peterburga (27. 7.).

A. J.