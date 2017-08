Pascal Bruckner, eden osrednjih sodobnih mislecev, je od sredine 70. let preteklega stoletja dejaven filozof, avtor več romanov in številnih esejev ter publicističnih člankov, pa tudi gostujoči predavatelj na univerzah v Franciji in ZDA. V slovenščini so na voljo tri njegova dela, in sicer Pridni sinko, Nenehna vzhičenost: esej o prisilni sreči ter Ljubezen do bližnjega. Foto: Reuters