Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči 'Doktor' Peter Capaldi s soigralko Jenno Coleman. Foto: EPA Pri The Guardianu kot potencialno 13. doktorico omenjajo anglo-nigerijsko igralko Cush Jumbo. Foto: AP

Peter Capaldi ne bo več Doctor Who, kdo ga bo nasledil?

Leta 2018 se seriji obeta prevetritev

1. februar 2017 ob 21:21

London - MMC RTV SLO

V legendarni seriji Doctor Who Peter Capaldi ne bo več igral doktorja, je razkril v pogovoru za radio BBC 2. "Napočil je čas, da grem naprej," je dejal 12. doktor po vrsti v britanski znanstveno-fantastični nadaljevanki.

Nastopil bo le še v deseti sezoni, ki jo bodo začeli predvajati spomladi in se bo zaključila ob koncu leta z božično epizodo, nato pa se bo v Glasgowu na Škotskem rojeni 58-letni britanski zvezdnik dokončno poslovil, je poročal britanski BBC. Peter Capaldi je dejal, da je žalosten, saj ima rad svoj lik, ceni tudi sodelavce, a mora vedno početi več različnih stvari. Ponudbo za igranje v novih sezonah je tako zavrnil, saj si želi novih izzivov.

Prihodnja sezona bo zadnja tudi za Stevena Moffata, glavnega scenarista in izvršnega producenta, ki je prav tako kot Capaldi dejal, da "zapušča najboljšo službo, kar jih je kdaj imel". Capaldi, poznan po vlogah v filmih Bean in Nevarna razmerja, je v vlogi doktorja nastopal od leta 2014. Bil je najstarejši doktor po Williamu Hartnellu, ki je odigral prvega doktorja. Capaldi je v vlogi doktorja zamenjal Matta Smitha, ki je bil, ko je leta 2009 prevzel vlogo, najmlajši doktor.

V vlogi doktorja so doslej v znanstveno-fantastični seriji, ki je s prekinitvami na sporedu že vse od leta 1963, poleg omenjenih zaigrali še Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, Christopher Eccleston in David Tennant.

Bi 13. doktor lahko bil doktorica?

Kot novi producent bo Moffata v letu 2018 zamenjal Chris Chibnall, ki bo tudi nadziral izbiro trinajstega doktorja. Chibnall ima očitno priložnost, da v času velikih debat o multikulturnosti v britanskem filmu in na televiziji morda razmisli izven 'okvirjev Tardisa', je poročal spletni The Guardian. Morda bo direktorica BBC-ja za vsebino programov Charlotte Moore spregovorila o dejstvu, da sta očitno spol in rasa ducata doktorjev, ki so jih do zdaj vedno igrali beli moški, vklesana v kamnito ploščo nekje v galaksiji, so še zapisali.

Doktor je lahko kdorkoli in prav lahko se zgodi, da bo ženska, so nadaljevali in kot eno od možnosti predlagali mlado anglo-nigerijsko igralko Cush Jumbo, ki je zaslovela v televizijski seriji The Good Wife (Dobra žena).

Trenutni povprečni podatki o gledanosti se gibljejo okoli šest milijonov, kar je precej nižje od najboljših časov, ko se je vrtela med 8 in 12 milijoni. Chibnallova prva naloga po prevzemu producentskega prestola bi tako lahko bila tudi, da osveži serijo in jo naredi lahkotnejšo, tako da bo dostopna novim generacijam, ki je niso še nikoli prej videle, saj je serija pod Moffatovim vodstvom postala precej temačna, polna bolečih ljubezenskih zgodb in referenc, ki jih razumejo le najbolj fanatični oboževalci serije, je še poročal The Guardian.

G. K.