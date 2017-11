Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Po besedah Maje Sever izhaja okratna uprizoritev znane zgodbe izhaja iz sodobnega doživljanja otroškega igre, v legendi pa poudarja motive, kot sta uresničitev iskrene želje in etična uporaba moči. To je ključno sporočilo enega redkih slovenskih junakov, pravi režiserka in soavtorica besedila. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana Predstava z naslovom Peter Klepec ali Kako postaneš pravi junak izhaja iz sodobnega doživljanja otroške igre. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana Dodaj v

Peter Klepec - legenda o etični uporabi moči

Krstna uprizoritev za najmlajše gledalce

18. november 2017 ob 15:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanska drama je najmlajšim gledalcem pripravila znano zgodbo o pastirčku, ki pridobi čudežno moč. Predstavo Peter Klepec ali Kako postaneš pravi junak je na oder postavila Maja Sever, ki se v režijskem prvencu poigrava z otroško domišljijo in tem, do kam lahko otroke pripelje igra.

Maja Sever je skupaj z Evo Kraševec tudi podpisala tudi besedilo predstave, ki je namenjena otrokom, starim od 5 do 12 let. Evi Kraševec se zdi pri otroških predstavah pomembno sporočilo, zato so se odločili za drugi del naslova, s katerim želijo namigniti na Petra Klepca, revnega in šibkega pastirčka kot junaka z izrazito usodo, v kateri se svojo moč nauči uporabljati s plemenitostjo in etično držo. Kot je še povedala, sta se pri dramatizaciji naslonili na različne vire o tej legendi ter na njene literarne predelave, pri čemer je bila ena ključnih pripovedka Franceta Bevka.

Dolgoletno članico Drame, Majo Sever je k režiji otroške predstave povabil ravnatelj Igor Samobor, ki je, kot je povedala na današnji novinarski konferenci, presodil, da hiša po nekajletnem premoru potrebuje lastno predstavo za siceršnji otroški abonma. Ker je sezona posvečena 150-letnici Dramatičnega društva, so izbrali slovenski tekst, iz katerega po režiserkinih besedah nastaja vizualno in zvočno bogata predstava.

Za glasbeno podobo je poskrbel Milko Lazar, pri tem pa se zavestno odmaknil od aktualnih popularnoglasbenih trendov. Otroci se bodo tako v pravljični pastirski svet potopili ob vnaprej posnetih zvokih klasičnih instrumentov - klavirja, harfe in violončela "s solističnimi izpovedmi" ter "neke vrste pastirskim orkestrom".

Stik starodavnosti s sodobnostjo

Scenografijo, kostumografijo in oblikovanje lutk je zasnovala Barbara Stupica, ki je pojasnila, da jo je zgodba o Petru Klepcu z nekimi poganskimi rituali samodejno povlekla v preprostost, čisto geometrijo in skopost barv. Lektorica Tatjana Stanič pa se je trudila, da bi predstava tudi na jezikovni ravni odražala stik med mističnostjo, starodavnostjo in sodobnostjo.

V predstavi nastopajo Nik Škrlec, Eva Jesenovec, Maja Končar, Zvone Hribar, Mia Skrbinac, Gašper Jarni in Gašper Kunšek. Na eno od vaj so povabili tudi prvošolce, da bi ugotovili, kako se otroci igrajo danes. Uprizoritev napoveduje nekoliko neobičajen gledališki list v obliki igralne table, ki na obeh straneh ob ilustracijah Barbare Stupica vsebuje igri z različnimi nalogami.

