Bette Davis se je pred snemanjem filma Na razpotju menda sprla s studiem Warner in vloge ni hotela sprejeti. Šele ko je izvedela, da so scenarij v branje poslali Ginger Rogers, ki bi "ubijala" za vlogo Charlotte, se je bliskovito vrnila in prevzela vlogo, ki je bila najprej namenjena njej. Foto: RTV SLO Najslavnejši citat iz filma Na razpotju - "Oh, Jerry, ne prosiva za luno. Saj imava zvezde ..." - je na 46. mestu seznama najboljših filmskih citatov, ki ga je sestavil Ameriški filmski inštitut. Foto: RTV SLO Ingrid Bergman se je na vlogo v Plinski luči nekaj časa pripravljala v psihiatrični ustanovi: čas je preživljala z žensko, ki je doživela živčni zlom. Foto: RTV SLO Bergmanova je v svoji avtobiografiji Charlesa Boyerja opisala kot "najinteligentnejšega igralca, s katerim je kdaj delala", in enega najprijaznejših. "Bil je načitan in zelo izobražen ... ter tako zelo drugačen." Foto: RTV SLO V zrelih letih je Lise zaradi svoje stare ljubezni Stefana zapustila svojo družino - a Stefan je nikoli ni prepoznal kot ženske, s katero se je poprej že srečal. Foto: RTV SLO Japonski režiser Hideo Nakata, avtor kultne grozljivke Ringu (Krog), je Neznankino pismo nekoč opisal kot "najboljši film, kar jih je bilo kdaj posnetih". Foto: RTV SLO

Petki na TVS v znamenju klasične filmske melodrame

Cikel se nocoj začenja s filmom Na razpotju

24. marec 2017 ob 11:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

O melodramah pogosto zviška govorimo kot o stvaritvah manjše umetniške vrednosti. Tovrstne predsodke vam bo pomagal razbiti nov filmski cikel Kinoteka, ki bo na male zaslone pripeljal tri ameriške klasike iz štiridesetih let 20. stoletja.

Oddaja Kinoteka v pogovoru s filmskimi strokovnjaki že tradicionalno kontekstualizira petkove (pozne) večere na prvem programu nacionalke.

Mateja Valentinčič se bo tako nocoj ob 23.05 o filmski melodrami pogovarjala s Tomažem Grušovnikom, docentom in znanstvenim sodelavcem na Univerzi na Primorskem. Petnajst minut kasneje lahko ujamete tudi prvi film iz cikla, ameriški celovečerec Na razpotju (Now, Voyager, 1942). 31. marca v istem terminu sledi Plinska luč (1944), 7. aprila pa še Neznankino pismo (1948).

Melodrama je tipično "ženski" film, ki tematizira žensko preobrazbo, po navadi tako psihično kot fizično, ter etično držo in emancipacijo. Vzcvetel je po II. svetovni vojni in tematiziral ključno povojno družbeno spremembo: preobrazbo vloge ženske v sferah javnega in zasebnega.

Bette Davis in (zgodnja) emancipacija prek žrtvovanja osebne sreče

Romantična drama Na razpotju (Now, Voyager) je veliki Bette Davis leta 1942 prinesel oskarjevsko nominacijo (na koncu je domov odnesel zlati kipec za glasbeno podlago). Čeprav igralka oskarja ni dobila, pa je film režiserja Irvinga Rapperja v zgodovino zapisan kot največja finančna uspešnica njene kariere.

Zvesta adaptacija romana je pripoved o plahi mladenki, ki jo okrutna mati že vse življenje terorizira in prižene na rob živčnega zloma. Psihiater Charlotte predpiše zdravljenje v sanatoriju, od koder se vrne prerojena, očarljiva in samozavestna. Na poti domov se zaplete v romantično avanturo z Jerryjem, ki ji zaupa svoje bitke z manipulativno ženo in hčerino boleznijo. Težkega srca, a sporazumno odideta vsak v svojo smer. Po vrnitvi iz sanatorija Charlotte znova trpi materino nasilje in se zaroči s premožnim vdovcem.

Ko nekega dne sreča Jerryja, prekine zaroko z vdovcem, zaradi česar se spre z materjo, ki jo hčerino uporništvo pretrese do točke, da doživi srčno kap in umre. Charlotte mora zaradi hude krivde nazaj v sanatorij ...



V sijajni klasiki melodrame se Bette Davis osvobodi vloge zatirane hčere in postane neodvisna ženska, a za dobro neuravnovešenega dekleta žrtvuje svojo srečo oziroma ljubezen. V žanru melodrame v 40. letih so bile značilne junakinje, ki so zapustile tradicionalne vloge in emancipacijo dosegle na svojevrsten način: pogosto tako, da so zavestno žrtvovale osebno srečo za neko bolj univerzalno, etično stvar. Naslov filma je sposojen iz pesmi Walta Whitmana The Untold Want: »The untold want, by life and land ne'er granted, / Now, Voyager, sail thou forth, to seek and find.«

Film, ki je prispeval besedo v angleško besedišče

V nasprotju z Davisovo pa Ingrid Bergman za svojo vlogo v naslednjem filmu iz cikla je dobila oskarja (in tudi zlati globus). Bergmanova in Charles Boyer blestita v Plinski luči (Gaslight), klasiki Georgea Cukorja iz leta 1944. Edinstvena mešanica kostumske melodrame, paranoične kriminalke, filma noir in gotske grozljivke je imela velik vpliv na film in celo na psihologijo, saj iz gledališke igre, po kateri je posnet film, izvira izraz »gaslighting«, zavajanje, manipulacija in poigravanje s posameznikovim umom. Kritik Emanuel Levy je našel vrsto vzporednic med številnimi sočasnimi filmskimi zgodbami, ki so podobni Cukorjevi; med njimi sta tudi Rebeka in Sum Alfreda Hitchcocka. Vsi govorijo o premožni ženski, ki ne opazi, da njeno življenje ogroža starejši sprevrženi moški, pogosto njen mož. Hiša, ki je v lasti ženske, se tako iz klasičnega simbola zatočišča spremeni v glavni vir groze.

Švedska igralka je tukaj nečakinja umorjene premožne primadone; dekle zapusti London in odide v Italijo na študij glasbe. Čez deset let se poroči s starejšim pianistom Gregoryjem Antonom, ki jo prepriča, da se naselita v tetini stari vili. Gregory s triki in lažmi sčasoma prepriča ženo, da se ji je omračil um, a njegovi pravi nameni nikomur niso povsem razvidni. Medtem stari znanec umorjene tete raziskuje Gregoryjevo preteklost in poskuša povezati Paulinega novega moža s starim zločinom ...

Tragedija neizživete ljubezni

Pismo neznanke je Joan Fontaine, ki je v njem odigrala glavno vlogo, vedno navajala kot svoj najljubši projekt. Pretresljiva mojstrovina Maxa Ophülsa je definirala melodramo, veliki hollywoodski žanr iz 40. in 50. let.

Zgodba je postavljena na Dunaj okrog leta 1900. Nekdanji koncertni pianist Stefan Brand (Louis Jourdan) se pripravlja na pobeg pred dvobojem. Služabnik mu ponoči izroči pismo neznanke. Med Stefanovim branjem se pred našimi očmi odvije tragična življenjska zgodba Lise Berndle (Joan Fontaine), ki mu v pismu izpove nesmrtno ljubezen in naniza trenutke njunih srečanj. V zrelih letih je Lise zaradi svoje stare ljubezni, Stefana, zapustila svojo družino - a Stefan je nikoli ni prepoznal kot ženske, s katero se je poprej že srečal. Do jutra Stefan zaključi branje pisma in se sooči z njenim možem.

A. J.