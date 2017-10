Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pablo Picasso je v tej vili živel s svojo zadnjo ženo Jacqueline Rogue in je tukaj do leta 1973 prebil zadnjih 15 let svojega življenja. Foto: Wikimedia Commons "Če pljunem, bodo moj pljunek pobrali in ga dali v okvir kot veliko umetnino," je nekoč dejal Pablo Picasso, ki po mnenju nekaterih velja za največjega umetnika 20. stoletja. Njegov bogati življenjski opus obsega več kot 15 tisoč umetniških del. Foto: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Dora Maar, VEGAP Sorodne novice Picassova Sedeča ženska v modri obleki za 45 milijonov dolarjev k novemu lastniku Foto: "Mumija" velikega Picassa, ki ga v Malagi prodajajo turistom Dodaj v

Picassovo zadnje domovanje bo zamenjalo lastnika

Posestvo v slikovitem južnofrancoskem kraju Mougins

12. oktober 2017 ob 21:28

Vila v južni Franciji, v kateri je svoja zadnja leta prebil Pablo Picasso, je ponovno na trgu, njena izklicna cena je dobrih 20 milijonov evrov.

Nepremičnina, ki je bila nekoč v lasti španskega umetnika - in po mnenju nekaterih tudi največjega umetnika 20. stoletja - Pabla Picassa, ima trenutno nizozemskega lastnika. Ta jo je pred desetimi leti kupil od umetnikove pastorke Catherine Hutin-Blay, vendar jo želi zdaj prodati.

Dodana bazen in teniško igrišče, atelje ohranjen

Posestvo se nahaja v slikovitem kraju Mougins, ki ima okoli 20 tisoč prebivalcev in leži severno od Cannesa. Trenutni lastnik si je ob vili, ki ima pogled na canski zaliv, na novo omislil bazen in teniško igrišče, v veliki meri je ohranil Picassov atelje, seveda pa njegovih umetnin ni več tam.

Po poročanju Frankfurter Allgemeine Zeitung je danes največ ponudil poslovnež s Šrilanke, ki ima tudi novozelandsko državljanstvo in je lastnik nepremičninskega podjetja. Zdaj ima dva meseca časa, da nakaže znesek v višini 20,2 milijona evrov.

Dolgoprsti električar dejaven tudi v tej vili

Dolgoletni - in danes tudi razvpiti - Picassov električar Pierre Le Guennec je delal tudi na tem umetnikovem zadnjem domovanju v Mouginsu. Francosko prizivno sodišče je lani potrdilo dveletno pogojno kazen zanj in njegovo ženo Danielle zaradi nezakonitega posedovanja umetnikovih del, s tem pa sklenilo odmeven šest let trajajoč spor.

V vilo iz dvorca iz 14. stoletja

Leta 1881 rojeni Pablo Picasso se je s svojo zadnjo ženo Jacqueline Rogue v vilo preselil iz dvorca iz 14. stoletja v bližini mesteca Aix-en-Provence. Tukaj je prebival 15 let in je v Mouginsu leta 1973 tudi umrl. Skupaj z Georgesom Braqueom je bil začetnik kubizma in njegov glavni predstavnik.

V svojem izjemno plodovitem ustvarjalnem življenju je prešel več faz. Realističnemu obdobju (1895—1901), v katerem je uporabljal močne barve, je sledilo modro obdobje s slikama La vie in Stari kitarist. Rožnato obdobje (1904—1906) zaznamujeta sliki La toilette in Gertrude Stein.

V obdobju kubizma (1906—1925) so nastale slike Avignonske gospodične, Sedeči akt, Aficionado in Harlekin ter kolaži. Sledilo je obdobje neoklasicizma z elementi nadrealizma (1925—1945), v katerem je denimo nastala slika Ples, nato pa čas intenzivnega ukvarjanja z grafiko, kiparstvom in keramiko.

